Врач предупредила о появлении хронического дерматоза после COVID-19

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Врач-дерматолог Наталья Яковлева в беседе с Москвой 24 предупредила, что кожные проявления постковидного синдрома могут стать хроническими.

Ранее в Роспотребнадзоре сообщили, что при "Омикроне" у человека могут наблюдаться различные кожные высыпания. Такое проявление этого штамма встречается у 5% пациентов, заболевших COVID-19. Причем высыпания бывают как еле заметные, так и ярко выраженные, уточнили в ведомстве.

По словам Яковлевой, после COVID-19 у пациентов запускается воспалительный процесс.





Наталья Яковлева врач-дерматолог Если есть предрасположенность к хроническим кожным дерматозам, она бы, возможно, никогда не реализовалась, но человек переболевает коронавирусом и у него запускается воспалительный процесс. Может быть хронический дерматоз, аллергический дерматит, крапивница, атопический дерматит – это уже кожные заболевания, но запустились они после перенесенного вируса.

"Аллергический дерматит и крапивница могут быть острыми, но также могут перейти и в хроническое течение. Нужно обратиться к дерматологу, и он по дополнительным лабораторным данным выяснит, какой прогноз. Хроническая ли это проблема, или ее можно купировать сейчас, и больше она не повторится", – уточнила врач.

Кроме того, после коронавируса могут наблюдаться васкулиты, геморрагические высыпания, которые похожи на синяк или кровавые высыпания. "У подростков, например, у детей может наблюдаться нетипичная окраска по типу мраморности кожных покровов. Фиолетовая сеточка вроде бы и не чешется, но косметологически беспокоит", – поясняет дерматолог.

Переболевшие COVID-19 также жалуются на выпадение волос и ломкость, хрупкость и исчерченность ногтей, добавляет специалист. При любых отклонениях Яковлева советует незамедлительно обращаться к врачу, чтобы выяснить причину и начать правильное лечение.





Наталья Яковлева врач-дерматолог Любые пятнышки – это повод для дальнейшего обследования, чтобы предотвратить осложнения.

Ранее россиян предупредили о том, что у перенесших коронавирус граждан может начаться выпадение волос через 2–3 месяца после болезни. Причем некоторые теряют до 50% своей шевелюры, уточнила врач-трихолог Татьяна Сновская. По ее словам, все это может сопровождаться перхотью, а также зудом.