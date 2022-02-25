Врач рассказала, как сохранить здоровую кожу под медицинской маской

В условиях пандемии медицинские маски считаются обязательным атрибутом. Они помогают сохранить здоровье нам и нашим близким. Мы выяснили, какие правила гигиены позволят избежать раздражения кожи лица под масками.



Следим за размером

Маска – необходимая и обоснованная мера противовирусной безопасности. Однако, по словам врача-косметолога Елены Романенко, длительное пребывание в неправильно подобранных средствах индивидуальной защиты может негативно отразиться на коже.

"Возможно раздражение в местах, где маска тесно прилегает к лицу. Чаще всего – на переносице и под глазами. Обычно кожа успевает восстановиться, но если вы носите маску ежедневно и подолгу, то проблемы накапливаются, доставляя все больший дискомфорт", – говорит эксперт.

По словам косметолога, маску следует подбирать по размеру. Важно, чтобы она не сползала, плотно облегала лицо, но при этом не сдавливала его и не вызывала трение.





Елена Романенко врач-косметолог Лицо непроизвольно участвует в удержании маски, если она велика. При этом избыточно напрягаются мимические мышцы: появляется привычка морщить нос, сжимать зубы.

Тесная маска, по мнению косметолога, способна спровоцировать отечность нижней части лица. Это обстоятельство влияет на внешность. После длительного ношения неудобной маски возрастает риск "сползания лица". В таком случае нивелировать последствия поможет массаж.

"Если носить маску не снимая много часов подряд или не менять ее регулярно, то она становится влажной, на ней скапливаются вирусы, бактерии. Возникает так называемый парниковый эффект, что создает идеальные условия для роста нежелательной микрофлоры на лице", – предостерегает Елена Романенко.

Как следствие, ухудшаются барьерные свойства кожи, на ней появляются неприятные высыпания.



Что такое маскне?

Косметолог отмечает, что с введением масочного режима все чаще встречается термин "маскне" (от слов "маска" и "акне"). Речь идет о появлении угрей или обострении уже имеющихся непосредственно в защищенной зоне. Чаще всего страдают нижняя челюсть, подбородок, нос, реже – щеки.

"Маскне – это не новое заболевание. В допандемийное время с похожими высыпаниями сталкивались медицинские работники, вынужденные носить маски, а также некоторые спортсмены, использовавшие плотную экипировку. Среди других возможных причин маскне – тесные снуды, бафы, шарфы", – рассказывает Романенко.

Выглядят маскне как обыкновенные угри, но причина их возникновения не гормональная. Такие высыпания могут появиться у тех, чья кожа поддается частому трению в условиях повышенной влажности, то есть как последствие масочного режима.

"Больше всего рискуют обладатели чувствительной кожи или те, у кого уже есть высыпания, такие как, например, акне, розацеа, периоральный и атопический дерматиты", – комментирует эксперт.

Многое зависит от того, насколько долго мы носим маску в течение дня, как часто меняем ее и даем ли коже передышку.





Елена Романенко врач-косметолог Если вы надеваете маску изредка, например в магазине или на приеме у врача, то обычно кожа справляется. Но если носить маску несколько часов подряд, то неблагоприятные условия под ней могут привести к проблемам.

Наибольший риск возникновения маскне у тех, чья деятельность предполагает активное общение с окружающими, в том числе у медиков, учителей, а также у работников сферы услуг. В случаях, когда приходится носить маску подолгу, эксперт рекомендует снимать ее на 10–15 минут каждые 2–3 часа в безопасном изолированном месте, чтобы дать коже "подышать".



Не красим губы

Возникновению высыпаний, по словам эксперта, способствуют не только парниковый эффект и трение, но и погрешности в гигиене. Чтобы предупредить проблемы, нужно пересмотреть свой ежедневный уход за кожей.

"Выбирайте деликатные очищающие косметические средства, чтобы дополнительно не пересушить кожу, а поддержать ее защитный барьер. Имейте в виду, что некоторые средства, которыми вы благополучно пользовались раньше, под маской могут вызвать раздражение", – предупреждает Романенко.

Врач советует добавить в ежедневный уход косметику с противовоспалительными и успокаивающими компонентами. Хороши средства для чувствительной кожи или же для проблемной в случае, если появились высыпания или есть склонность к ним. Раздраженные места можно умывать мягким очищающим средством для лица, а затем наносить на них успокаивающий крем.





Елена Романенко врач-косметолог Мужчинам лучше не надевать маску сразу после бритья, а дать коже время успокоиться.

По мнению косметолога, если акне или другие высыпания связаны только со средствами индивидуальной защиты, то коррекции домашнего ухода будет достаточно. В других случаях следует обратиться за помощью к дерматологу.

На время ношения маски косметолог советует отказаться от плотного тонального крема. С помадой тоже можно повременить, поскольку она отпечатывается на маске, а потом – и на лице. Для губ будет достаточно увлажняющего крема или бальзама.



Спасти лицо

На выбор средства индивидуальной защиты, по мнению врача, помимо исходного состояния кожи, влияет и то, какая степень надежности вам необходима.

"Маски-респираторы для защиты от вируса более надежны. Но они сильнее сдавливают и натирают область соприкосновения с кожей, чаще вызывая раздражение. Респиратор лучше выбирать в случае непосредственного контакта с заболевшим", – комментирует врач.

Если потребности в усиленной защите нет, то допустимо использовать тканевые маски, которые более комфортны для кожи и выглядят красиво.





Елена Романенко врач-косметолог Самые популярные варианты – это маски из неопрена, хлопка, с бумажными или шелковыми подкладками. Они позволяют коже "дышать", так что с ними риск раздражения кожи и появления акне значительно меньше.

Тканевые многоразовые маски можно носить от 2 до 6 часов – это зависит от гигроскопичности материала. Затем их необходимо стирать и сушить.

Все-таки, по мнению эксперта, одноразовые средства хоть и сделаны из синтетического материала, но в целом безопаснее, так как их приходится чаще менять, а после использования – выбрасывать.

Обычную медицинскую маску специалисты советуют менять каждые два-три часа, а иногда и чаще, если вы чувствуете, что она стала излишне влажной. Носить ее повторно нельзя, так же как и пользоваться чужим средством защиты. С собой лучше брать сразу несколько запасных масок. Если же вы гуляете на свежем воздухе и соблюдаете достаточное расстояние от других людей, то в маске нет необходимости.

