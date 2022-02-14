Косметолог объяснила, почему кремы нельзя хранить в ванной комнате

Не все задумываются о том, что неправильное хранение уходовой косметики может нанести вред красоте и здоровью. Мы выяснили, где не стоит держать баночки и тюбики, чтобы их содержимое не испортилось раньше времени.



Дайте срок

Кто-то плотно закрывает баночки с кремами и подолгу держит их в холодильнике в надежде, что косметика будет храниться годами. Другие учитывают сроки годности, но оставляют средства в неподходящих условиях, из-за чего они портятся раньше положенного.

Врач-косметолог Елена Романенко подчеркивает, что уходовые средства имеют два срока годности. Первый указан на упаковке – от даты производства до определенного числа, после которого товар нельзя использовать. Во время вскрытия этот срок меняется в меньшую сторону: при нарушении герметичности упаковки происходит контакт с кислородом, запускается процесс окисления, через некоторое время средство становится непригодным. Поэтому специалисты призывают учитывать и допустимый период реализации содержимого после вскрытия тары.

"Этот второй срок годности выглядит на упаковке как значок с открытой баночкой и указанием времени использования. Например: 6М (6 месяцев), 12М (один год), 24М (два года) и так далее", – разъясняет эксперт.

Врач советует не делать импульсивных покупок и не покупать косметику "про запас" и в больших количествах. Не стоит поддаваться на рекламные акции и приобретать деликатный товар на распродажах.

Обычно большие скидки предоставляются на те средства, срок годности которых подходит к концу. При покупке крема или флюида следует подумать, успеете ли вы его израсходовать вовремя. Если нет необходимости пользоваться средством прямо сейчас, то не стоит нарушать герметичность упаковки.



Контроль и бдительность

Чтобы избежать проблем, важно разбираться в допустимых условиях хранения косметических средств, иначе они испортятся раньше заявленного срока.





Елена Романенко врач-косметолог Надо насторожиться, если изменились цвет и консистенция, ощущается кислый или прогорклый запах. Выбрасывайте баночки, если поменялась текстура: появились комочки, средство расслоилось, покрылось пленкой.

Эксперт предостерегает: на сроки хранения косметики влияют температура, влажность, свет и герметичность.

"Для большинства уходовых средств оптимальная температура хранения – от 15 до 25 градусов. Лучше всего держать их на туалетном столике, защищенном от прямых солнечных лучей и высокой влажности", – рассказывает Романенко.

Врач советует подписать коробочку или приклеить на баночку стикер с датой вскрытия. Лучше не менять заводскую тару на свою, не перекладывать крем в другую емкость. Упаковку с косметикой следует плотно закрывать, чтобы избежать попадания пыли и бактерий. Из-за большей площади соприкосновения с воздухом хуже всего хранятся средства в широких баночках. Поэтому имеет смысл покупать упаковки с дозаторами или в тюбиках.

"Особенно это важно для средств с неустойчивыми компонентами, например с ретинолом, пептидами, вытяжками из растений, витаминами С и А. Не трогайте крем руками, чтобы не оставлять внутри баночки бактерии и частицы кожного сала – лучше использовать специальную палочку-шпатель", – советует Романенко.

По мнению косметолога, важно, чтобы продавцы тоже не нарушали условия хранения. Перед покупкой вы должны быть уверены в том, что товар не держали в тепле или на солнце, не замораживали, не оставляли в открытом виде.



Только не в ванной

На первый взгляд, самым удачным местом для хранения косметики кажется ванная комната. Некоторые средства необходимо наносить на влажную кожу, да и наводить красоту здесь удобнее всего. Однако это не так.





Елена Романенко врач-косметолог Постоянные перепады температур и влажности создают идеальные условия для размножения нежелательной микрофлоры и влияют на физико-химические свойства косметики.

Выдержать условия хранения в ванной способны только средства для очищения кожи и демакияжа. Другую косметику врач рекомендует после использования уносить из мокрой зоны. Хранить баночки и тюбики в холодильнике тоже нет необходимости.

"Перепады температур вредят не меньше, чем тепло и влага. Однако хранение в холодильнике может быть оправдано для средств с органическим составом, с минимумом консервантов", – разъясняет косметолог.

Кроме того, если в помещении выше 25 градусов, то лучше держать кремы на дверце холодильника, где температура составляет 12 градусов.

"Иногда можно прямо перед нанесением охлаждать гели и патчи или тканевые маски для области вокруг глаз. Такая мера усилит тонизирующий и противоотечный эффект", – подсказывает эксперт.

Масляные средства с плотной консистенцией в холоде держать не стоит. Под влиянием низких температур их текстура, а значит и эффективность, может измениться. Неудачным местом для хранения косметики врач считает и кухню. Нельзя также оставлять кремы возле батареи, на подоконнике и на открытых поверхностях.



В чем опасность

Елена Романенко предостерегает: наносить на лицо средства с истекшим сроком годности рискованно. Впрочем, если кожа здоровая, то с большой вероятностью она справится с нежелательным уходом. Чаще всего по истечении времени активные ингредиенты просто перестают быть эффективными.

При наличии на лице высыпаний или повреждений (например, после процедур чистки лица, пилинга) возрастает риск неприятных последствий в виде раздражения, аллергических реакций. Это связано со снижением местного иммунитета кожи. Кремы с лечебными компонентами или солнцезащитные средства, помимо отсутствия эффекта, провоцируют и некоторые нежелательные последствия.





Елена Романенко врач-косметолог В отдельных случаях баночки с косметикой могут быть небезопасны из-за размножения в них нежелательной микрофлоры или изменения химического состава в результате окисления компонентов.

Врач рекомендует регулярно проводить ревизию косметички, оценивать срок хранения и внешний вид средств. Возможно, какие-то из них уже не нужны, а некоторые дублируют друг друга.

"Лучше регулярно пользоваться двумя-тремя правильно подобранными средствами, чем иметь склад баночек, которыми вы пользуетесь бессистемно или держите на всякий случай", – комментирует Романенко.

Косметолог рекомендует применять уходовые средства по определенной схеме и завести специальное место для их хранения, чтобы было удобно проверять сроки годности.

