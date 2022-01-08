Косметолог рассказала, как избавиться от мешков под глазами после праздников

Новогодние застолья – настоящий стресс для внешности. Даже если регулярно ухаживать за собой, праздничный режим в той или иной мере сказывается на коже лица. Мы выясняли, как вернуть красоту после активных выходных.

Мешки ворочать

Врач-косметолог Елена Романенко отмечает, что переедание и нарушенный режим сна обязательно сказываются на внешнем виде. По мнению эксперта, отрицательную роль может сыграть даже предновогоднее наведение красоты, если при этом выбрать неправильный для морозного времени уход за кожей.

Чтобы убрать отечность и мешки под глазами, вернуть красоту обветренному лицу, врач-косметолог рекомендует придерживаться нескольких правил, которые помогут привести себя в порядок. Эксперт отмечает, что для праздников мы обычно используем больше косметики, выбираем более плотные текстуры, чем в повседневной жизни. Кроме того, после мероприятий некоторые дамы так устают, что ложатся спать, не смыв макияж. Таким образом, они пренебрегают основным принципом сохранения красивой кожи.





Елена Романенко врач-косметолог Не забывайте, что перед умыванием обязателен этап демакияжа. Необходимо удалить остатки декоративной косметики с помощью специальных средств: подойдут мицеллярная вода, гидрофильное масло или очищающее молочко. Затем воспользуйтесь пенкой для умывания и нанесите крем по типу кожи.

После праздников эксперт не рекомендует применять скрабы и пилинги, поскольку это дополнительная нагрузка на кожу.

"Пилинг – хороший способ выровнять тон и текстуру. Но на чувствительной коже он может вызвать раздражение, покраснение и шелушение. Особенно если вы много времени проводили на открытом воздухе", – предостерегает Романенко.

Как скорую помощь для уставшей от косметики и неправильного режима дня лица можно использовать обычные тканевые маски с увлажняющими и восстанавливающими компонентами, которые продаются в супермаркетах.



Расплата за еду

На внешности отражается и праздничное застолье: мы позволяем себе продукты, от которых в обычные дни предпочитаем отказаться. Эксперт подчеркивает, что именно отеки в области глаз или всего лица – наиболее распространенная проблема после бурного веселья.

"Сладкая, соленая и жирная еда, а также алкоголь провоцируют появление отечности, особенно у тех, кто и так склонен к отекам. Избыток воды задерживается в тканях, а виной тому соленая и сладкая еда, употребление алкоголя и, конечно же, недосып", – объясняет Елена Романенко.

По словам врача, чтобы провести детоксикацию тканей, нужно больше употреблять воды, также можно пить зеленый чай. Более внимательно относиться к новогоднему столу косметолог советует тем, у кого и так есть кожные заболевания: акне, купероз, атопический дерматит.





Елена Романенко врач-косметолог Нарушение диеты в комплексе с другими факторами может спровоцировать обострение. Следует учитывать, на какие продукты ваша кожа может отреагировать, и отказаться от них.

Когда оливье наконец закончится, специалист рекомендует по возможности перейти на здоровое питание и больше двигаться.



Опасный лед

Быстро придать лицу свежий вид в домашних условиях поможет контрастное умывание.

"В течение 5–7 минут поочередно умывайтесь теплой комнатной водой (около 50 градусов) и прохладной (около 15 градусов). Можно добавить легкие похлопывающие движения по массажным линиям", – объясняет эксперт.

Чередование таких перепадов температуры вызывает поочередное сокращение и расслабление мышц лица. Это своеобразная "гимнастика для сосудов": от холода они сокращаются, а затем от тепла расширяются, и таким образом выводится избыток воды из тканей. Лицо приобретает отдохнувший вид.

Аналогичный эффект получается и от массажа кубиками льда. Однако врач отмечает, что этот метод подходит не всем. Как однократную процедуру здоровая кожа ее перенесет, но для чувствительной, склонной к покраснению, такой перепад температуры рискует стать критическим.

"Регулярное умывание льдом может спровоцировать расширение сосудов на лице. Поэтому, несмотря на кажущийся быстрый эффект, лучше использовать контрастное умывание, которое можно делать ежедневно", – предостерегает Елена Романенко.

После умывания требуется нанести на лицо крем, а еще лучше питательную маску.



Отдых для лица

Лишнюю отечность можно снять с помощью контрастного компресса.





Елена Романенко врач-косметолог Махровое полотенце, поочередно окуная в теплую и холодную воду, прикладывайте к лицу на 1–2 минуты. Чтобы усилить эффект, массажными промакивающими движениями прижимайте ткань к лицу по ходу массажных линий.

Хороший способ избавиться от отеков – массаж лица. Тем, у кого нет специальных навыков, Елена Романенко советует подушечками пальцев простучать по массажным линиям в течение 5–7 минут.

Если праздничное веселье сказалось на коже, то врач-косметолог советует по возможности устроить ей новогодние каникулы.

"Пока кожа восстанавливается, постарайтесь пользоваться декоративной косметикой в меньшем объеме и не используйте "тяжелые" тональные средства, закупоривающие поры", – говорит эксперт.

Косметолог советует на время оставить в своем арсенале средства, которые не стимулируют кожу, а успокаивают – увлажняют и питают. Если придерживаться таких рекомендаций, то удастся быстро привести лицо в порядок. Тогда не придется прибегать с специальным дорогостоящим косметологическим процедурам.

