Косметолог объяснила, чем опасны для кожи домашние маски

Специалисты иронизируют, что в поисковике не осталось продуктов, которые любители домашних рецептов красоты не пробовали нанести на лицо с целью омоложения. Мы разбирались, насколько эффективны маски из народных сборников и чем они могут быть опасны.



Ягодный бум

Маска – это испытанное средство для ухода за кожей, задача которого создать быстрый, но при этом продолжительный эффект. По словам врача-косметолога Елены Романенко, благодаря маскам кожа выглядит свежей, подтянутой и увлажненной, выравнивается ее цвет, сглаживается рельеф.

Эксперт отмечает, что сезонные ягоды и фрукты, овощи и зелень – самые популярные ингредиенты домашних масок. Чаще всего используются клубника, виноград, яблоки, огурец, петрушка, банан.





Елена Романенко врач-косметолог Растительные маски обещают освежающий, тонизирующий и осветляющий эффект. Это получается за счет содержания в них фруктовых кислот (лимонной, яблочной, винной, гликолевой, молочной), а также микроэлементов, витаминов и других биологически активных веществ.

Однако пользоваться плодами для улучшения внешнего вида следует с осторожностью. Например, фрукты и ягоды часто применяются в составах осветляющих масок, но при неправильном нанесении иногда получается обратный эффект.

"Эфирные масла могут повышать чувствительность кожи к воздействию ультрафиолета, и в результате появляются пигментные пятна", – предостерегает врач.

Осветляющие маски Романенко советует наносить на ночь, а также использовать зимой или в межсезонье, а не летом, когда солнце максимально активно.



Чистота эксперимента

Врач отмечает, что, кроме кислот, в мякоти некоторых фруктов есть так называемые протеолитические ферменты – вещества, расщепляющие белки. Например, если съесть много ананаса, то начинает пощипывать слизистую губ и рта, вокруг них возникает раздражение и покраснение. Это происходит благодаря активности таких ферментов.

"Наносить ананас, киви, папайю, инжир в чистом виде в качестве маски – довольно рискованное занятие: лучше их просто съесть", – говорит косметолог.

В профессиональной косметологии эти фрукты в безопасных пропорциях входят в состав пилингов. Протеолитические ферменты разрушают связь между отмершими клетками кожи и таким образом способствуют отшелушиванию эпидермиса.

Врач подчеркивает, что в самодельных косметических средствах все полезные вещества присутствуют в "живом" виде, а неочищенные природные компоненты – это еще и потенциальные аллергены. В домашних условиях опасные составляющие натурального сырья не получится нейтрализовать.

Причем риск использования таких средств не всегда оправдан. По мнению Елены Романенко, в качестве полноценного ухода самодельные фруктовые маски не заменят регулярный дневной уход. Без готовых косметических средств с гарантией безопасности и эффективности все равно не обойтись – они подходят обладателям чувствительной и поврежденной кожи, а также хороши при наличии высыпаний.



Огурец-молодец

Результат применения домашних масок из фруктов может быть непредсказуем еще и потому, что "живая" косметика зависит от смены сезонов, степени зрелости, сорта и свежести плода. В ней содержатся нежелательные вещества, которые на производстве удаляются.

Протереть лицо кусочком огурца или долькой клубники в сезон урожая не возбраняется. Но следует учитывать, на какой почве вырос овощ или фрукт и какие применялись удобрения – кожа может дать аллергическую реакцию. Нам неизвестно количество и соотношение активных веществ в отдельно взятом лимоне или клубнике.

Один из самых нейтральных и гипоаллергенных овощей, по мнению врача, – огурец. Он на 95% состоит из воды и обогащен биологически активными веществами.





Елена Романенко врач-косметолог Огурец – универсальное средство: освежает и увлажняет кожу, выравнивает ее тон, уменьшает отечность. Подходит даже для чувствительной кожи лица.

Однако косметолог отмечает, что делать огуречную маску имеет смысл, если овощ вырос на своей грядке. Польза же от парникового плода сомнительна: в нем небольшое количество ценных микроэлементов.



Не навреди

В состав домашних масок для лифтинга кожи чаще всего входит белок яйца, желатин или дрожжи. По словам врача, они могут обеспечить легкое, но заметное подтягивание. Это происходит за счет того, что через некоторое время после нанесения высыхают вещества, образующие полимерную сетку. Однако эффект краткосрочный и не сильно выраженный.

"Если такую маску передержать чуть больше положенного времени, то есть риск сильно стянуть кожу и пересушить ее, и возможно усилить рисунок морщин", – предупреждает Елена Романенко.

Врач советует относиться с особой осторожностью к домашним скрабам. Например, свежемолотый кофе или гуща хороши в качестве антицеллюлитного средства. Такой состав способствует улучшению микроциркуляции, уменьшает отечность, разглаживает кожу. Но для лица лучше его не применять.





Елена Романенко врач-косметолог Кожа лица значительно тоньше кожи тела и менее спокойно воспринимает механическое отшелушивание.

Кофеин входит в состав многих готовых косметических средств для лица, в том числе и предназначенных для зоны вокруг глаз. Поэтому лучше купить проверенные средства в магазине. В качестве домашнего скраба Елена Романенко советует использовать запаренные овсяные хлопья.

"Овсяная маска – нейтральный и безопасный (кроме индивидуальной непереносимости) продукт и обычно не вызывает дискомфорта. Она смягчает и успокаивает кожу, делает ее бархатистой", – говорит Елена Романенко.

Эффект, подобный овсянке, оказывает и маска из картофеля или крахмала. Против отеков можно также применять компрессы с пакетиками чая.



Берегитесь меда

Неприятные нюансы, по мнению косметолога, могут возникнуть, если "обогатить" маски медом.





Елена Романенко врач-косметолог Польза меда не вызывает сомнения. Он применяется в масках для любого типа кожи. Но в его состав входят сотни биологически активных веществ, многие из которых даже не изучены.

Концентрации этих веществ могут различаться в зависимости от вида меда. Поэтому, чтобы не получить "гремучую смесь" для кожи, нужно как минимум понимать, какова задача каждого компонента, и предвидеть возможные побочные реакции на домашнюю косметику.

"Главный и очень большой минус меда – он один из самых сильных аллергенов при применении внутрь и наружно. Чаще всего реакция возникает на пыльцу растений, с которых пчелы собирали нектар", – говорит врач-косметолог.

Специалист рекомендует обязательно протестировать мед на коже, прежде чем приступать к косметическому "творчеству".

