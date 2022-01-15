Врач рассказала, почему зимой волосы становятся некрасивыми

Беречь волосы следует круглый год, но особенную заботу о них нужно проявлять зимой. В холодное время существует реальный риск навредить шевелюре. Мы выясняли, что поможет локонам выглядеть здоровыми и красивыми в морозную погоду.



Волшебные витамины

По словам дерматовенеролога Наталии Жовтан, волосы реагируют не только на погодные условия, но и на образ жизни в целом. Они являются частью организма и своего рода индикатором: все ли в порядке, правильно ли человек следит за собой, хорошо ли питается и должным ли образом поддерживает свое здоровье.

"Зимой организм чаще всего испытывает достаточно выраженный дефицит витаминов и микроэлементов. В магазинах можно купить любые овощи и фрукты, но это уже не те, которые летом росли на ветках. Они не содержат всех необходимых нам веществ", – комментирует врач.

Специалисты рекомендуют в морозные дни принимать витаминные комплексы, в состав которых могут входить микроэлементы и экстракты растительного происхождения.





Наталия Жовтан дерматовенеролог Конечно, не стоит самостоятельно заниматься подбором БАДов для красоты. Только врач, оценив состояние ваших волос, сможет правильно и грамотно назначить необходимый препарат или средство.

Увлеченность "самопомощью", по мнению дерматовенеролога, приводит к тому, что люди горстями принимают витамины, не получая при этом необходимого результата.



Ешьте рыбу

Внешнему виду волос, по словам эксперта, вредят ограничения в питании, а также всевозможные диеты и, конечно, нерегулярный прием пищи. По мнению врача, в рационе обязательно должны присутствовать разнообразные белковые продукты, тогда и прическа будет красивой.

"Речь идет именно о разнообразии. Белок, попадая в организм, расщепляется на аминокислоты. Без них невозможно "строительство" кератина – белка, из которого состоит волос", – разъясняет Наталия Жовтан.

Самой сбалансированной считается средиземноморская диета. Дерматовенеролог полагает, что в ней есть все, что необходимо организму, – белок, жир, углеводы, причем в идеальных пропорциях.



Носим шапки

Зимой волосы остро реагируют на низкие температуры. Важный фактор, сохраняющий локоны в прекрасном состоянии, – привычка носить головной убор.





Наталия Жовтан дерматовенеролог Под шапкой волосы быстро и достаточно сильно "жирнятся", что приводит к вынужденному мытью. Но опасаться этого не стоит, потому что волосы необходимо мыть по мере загрязнения.

Для частого мытья Наталия Жовтан рекомендует использовать средства без сульфатов, с деликатным составом. Не стоит пренебрегать кондиционером или бальзамом для волос. По словам эксперта, шапки, платки и шарфы защищают не только от холода, но и от пересушивания локонов.

"Как трихолог рекомендую обязательно использовать термозащитные средства для волос. Сухой воздух в помещении и сильный мороз на улице приводят к испарению влаги с любой поверхности. Без должного ухода волосы страдают", – предостерегает дерматовенеролог.

Врач не рекомендует выбегать зимой из дома с недосушенными после мытья волосами, даже если голову защищает шапка. Переохлаждение может привести к простуде, а влажные стержни волос от мороза пострадают гораздо больше, чем сухие, подчеркивает эксперт.

