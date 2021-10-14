Эксперты рассказали, помогают ли витамины усилить эффекты от прививки

Российские ученые пришли к выводу, что ряд витаминов способен повысить эффективность вакцинации против коронавируса и избежать возможных побочных эффектов. В списке значатся фолиевая кислота, витамины групп A, D, B12, а также цинк и железо. Выясняем, как они влияют на организм и можно ли их принимать без консультации врача.



БАДы для антител?

Ученые из РНИМУ имени Пирогова совместно с коллегами из Федерального исследовательского центра "Информатика и управление" РАН провели обзор более шести тысяч научных работ, посвященных воздействию микроэлементов и витаминов на иммунитет.

Результаты анализа показали, что потребление фолиевой кислоты, витаминов A, D, B12, а также цинка, железа, селена, марганца и омега-3-ненасыщенных жирных кислот может увеличивать количество антител после вакцинации против инфекционных заболеваний, включая СOVID-19. Кроме того, согласно выводам специалистов, добавки способны снижать тяжесть симптомов в случае заражения и препятствовать недомоганию после прививки.

В частности, витамин A способен предотвращать аллергические реакции, витамин D усиливает адаптивный иммунный ответ организма. Фолиевая кислота и другие витамины группы В участвуют в энергетическом обмене и росте клеток, а препараты с цинком позволяют сократить длительность острых респираторных инфекционных заболеваний.





из статьи об исследовании Анализ реакции врожденного иммунитета против SARS-CoV-2 показал, что увеличение количества в организме витаминов А и D, марганца и цинка может быть полезным для усиления активности врожденного иммунитета против РНК-вирусов. Эти и другие вещества могут иметь и непосредственный антивирусный эффект, препятствуя размножению вируса в культурах клеток.

При этом, как указывают эксперты, эффективность употребления биодобавок еще предстоит проверить в клинических условиях.



Какие витамины можно принимать?

Врач-эндокринолог Екатерина Кривцова в разговоре с Москвой 24 объяснила, что все указанные витамины позитивно влияют на сосудистые стенки и способствуют эффективной профилактике коронавирусной инфекции.

"Полезными будут все добавки, которые влияют на клеточный и гуморальный иммунитет, на микрососудистое русло и интиму сосудов, на вязкость крови и стабилизацию гемодинамики", – пояснила специалист.

При этом врач подчеркнула, что перед тем, как начать применять витамины и добавки, лучше проконсультироваться со специалистом.





Екатерина Кривцова врач-эндокринолог Ненужная терапия, которая принесет увеличение объема метаболизма, может привести к провокации неопластических процессов, то есть к новообразованиям. Все люди разные, у кого-то есть сахарный диабет или сосудистые заболевания, а кто-то здоров в этом плане, кому-то не хватает фолиевой кислоты, а у кого-то ее много.

В свою очередь, врач-иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков в интервью Москве 24 отметил, что не стоит рассчитывать на какой-то значимый эффект от употребления витаминов при вакцинации против коронавируса.

"К сожалению, исследований, которые подтверждали бы, что конкретные добавки, витамины и минералы усиливают иммунный ответ на вакцину, нет. Это общие соображения о биологической возможности", – объяснил он.





Николай Крючков врач-иммунолог, кандидат медицинских наук Это возможно с точки зрения здравого смысла, но экспериментальных или наблюдательных доказательств недостаточно. Такие работы уже были, которые показывали, что слабый эффект есть, но в целом уровень доказательности очень невысокий.

Крючков добавил, что при правильном приеме витаминов и других добавок они не нанесут вреда, но нужно смотреть рекомендации на упаковке, так как некоторые БАДы не разрешено использовать детям или беременным женщинам.