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Эксперты объяснили, может ли рябиновый сок подавлять в организме коронавирус

Сочная защита: могут ли соки подавлять в организме коронавирус
общество еда

Немецкие ученые установили, что зеленый чай, соки черноплодной рябины и граната могут подавлять коронавирус. Причем сок рябины снижает активность инфекции практически на 100%. Разбираемся, возможно ли только при помощи природных средств победить COVID-19.

Налей сок и отойди

Фото: depositphotos/matka_Wariatka

В Германии ученые из Института молекулярной вирусологии медицинского центра Университета Ульма выяснили, что соки некоторых растительных продуктов и зеленый чай могут быть полезны в борьбе с коронавирусом. Специалисты установили, что соку черноплодной рябины удалось подавлять активность коронавирусной инфекции почти на 97%, а зеленому чаю и соку граната – на 80%.

По словам специалистов, респираторные вирусы изначально скапливаются в области носоглотки, где затем усиливаются и распространяются по всему организму. Но натуральные соки и зеленый чай могут ослабить COVID-19, так как создают кислую среду и содержат растительные полифенолы (класс химических соединений. – Прим. ред.), оказывающие негативное влияние на инфекцию.

Мы выяснили, что соки черноплодной рябины, граната и зеленый чай обладают противовирусными свойствами в отношении вирусов, а промывание может снизить вирусную нагрузку на ротовую полость. Это может облегчить симптомы при заболевании или вовсе предотвратить распространение вируса в нижние дыхательные пути.
из исследования ученых Института молекулярной вирусологии медицинского центра Университета Ульма

Стоит отметить, что данное исследование является пока препринтом, то есть еще не опубликовано в научном издании. Поэтому выводам ученых из Института молекулярной вирусологии еще предстоит пройти оценку научного сообщества.

Ранее врач-терапевт Филипп Кузьменко рассказал, что людям с COVID-19 важно поддерживать правильный водно-солевой баланс. По его словам, необходимо ограничить количество соленой еды в рационе, в том числе нельзя есть большое количество соленой рыбы и соленых огурцов. Также стоит отказаться от алкоголя, поскольку он способствует обезвоживанию.

Фитотерапия в действии?

Фото: depositphotos/ls992007

Врач-терапевт и научный журналист Алексей Водовозов в беседе с Москвой 24 напомнил, что ученые выложили препринт научной работы, который пока не рецензировался и не проверялся, а просто представлен для общего обозрения и обсуждения. По его словам, еще не факт, что их исследование вообще опубликуется в научном журнале.

"Исследование было проведено в лабораторных условиях, в пробирке, а не в человеческом организме. Вне человеческого организма огромное количество самых разнообразных веществ оказываются полезными, благотворными. Но будет ли оно работать на практике, пока непонятно", – подчеркнул врач.

Соки не смогут улучшить иммунитет. Нормальное питание, здоровый сон и физическая активность – вот эти три простейших дела, которые лучше всего поддерживают и укрепляют иммунитет.
Алексей Водовозов
врач-терапевт и научный журналист

Доктор биологических наук Алексей Аграновский также пояснил, что в случае с коронавирусом подобные средства нельзя относить к эффективной медицине.

"Ничто не действует против вируса в организме, нет таких средств. Всякие простые лекарства только внушают ложные надежды. Никакой сок не способен убивать вирус", – подчеркнул специалист.

По его словам, продукты, перечисленные немецкими исследователями, могут только несколько повысить иммунитет, так как в них содержится много полезных веществ и витаминов.

Врач-терапевт Людмила Лапа тоже уверена, что побороть одними соками коронавирус нереально. По ее словам, когда иммунитет работает неправильно, то просто питанием и витаминами его не восстановить.

"Если разрушается клеточный иммунитет, то невозможно, чтобы он восстановился из-за того, что мы попьем соки. Это из серии гомеопатии. Я не думаю, что это что-то серьезное, что может повлиять на вирус, а тем более на коронавирус. Наоборот, многие вирусы как раз питаются глюкозой, которая в большом количестве содержится в соках", – отметила собеседница Москвы 24.

Любые микроэлементы и витамины полезны, но их переизбыток тоже токсичен для организма. В один период все пили морковный сок, якобы он помогал оставаться здоровым, но вместо здоровья стало больше токсической аллергии.
Людмила Лапа
врач-терапевт

Врач добавила, что самый верный способ борьбы с COVID-19 – это не заразиться коронавирусной инфекцией. Для этого необходимо носить маски и исполнять другие противоэпидемические требования.

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Сюжет: Коронавирус COVID-19

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