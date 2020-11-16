Ученые обнаружили растительный продукт, способный подавлять COVID-19

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Ученые из Института молекулярной вирусологии медицинского центра Университета Ульма выявили у некоторых растительных продуктов способность подавлять до 97% коронавируса, сообщает RT.

Специалисты решили оценить взаимодействие COVID-19 и соков некоторых ягод. В ходе эксперимента выяснилось, что на 96,98% активность вируса уменьшает черноплодная рябина, на 80% – гранатовый сок и зеленый чай.

"Это может облегчить симптомы при заболевании или вовсе предотвратить распространение вируса в нижние дыхательные пути", – отмечают ученые.

По их мнению, растительные полифенолы, содержащиеся в соках, и кислая среда, которую они создают, негативно воздействуют на вирус.

Специалисты предполагают, что уничтожить частицы COVID-19 в ротовой полости поможет полоскание горла данными соками.

Ранее медики выявили фактор, влияющий на тяжесть течения COVID-19. По их мнению, дефицит витамина D может вызвать более тяжелое течение болезни.

При этом медики отмечают, что для полноценного исследования данного вопроса нужен годичный цикл изучения COVID-19. По мнению доктора Гаррета Дэвиса, витамин D очень важен для иммунитета и может защитить организм от проникновения коронавируса.