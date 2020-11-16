Ученые обнаружили растительный продукт, способный подавлять COVID-19

Фото:depositphotos/matka_Wariatka
Ученые из Института молекулярной вирусологии медицинского центра Университета Ульма выявили у некоторых растительных продуктов способность подавлять до 97% коронавируса, сообщает RT.
Специалисты решили оценить взаимодействие COVID-19 и соков некоторых ягод. В ходе эксперимента выяснилось, что на 96,98% активность вируса уменьшает черноплодная рябина, на 80% – гранатовый сок и зеленый чай.
"Это может облегчить симптомы при заболевании или вовсе предотвратить распространение вируса в нижние дыхательные пути", – отмечают ученые.
По их мнению, растительные полифенолы, содержащиеся в соках, и кислая среда, которую они создают, негативно воздействуют на вирус.
Специалисты предполагают, что уничтожить частицы COVID-19 в ротовой полости поможет полоскание горла данными соками.
Ранее медики выявили фактор, влияющий на тяжесть течения COVID-19. По их мнению, дефицит витамина D может вызвать более тяжелое течение болезни.
При этом медики отмечают, что для полноценного исследования данного вопроса нужен годичный цикл изучения COVID-19. По мнению доктора Гаррета Дэвиса, витамин D очень важен для иммунитета и может защитить организм от проникновения коронавируса.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: