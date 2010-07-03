Врачи рассказали, как лучше питаться пациентам с COVID-19

Медицинский блогер, врач-терапевт Филипп Кузьменко назвал продукты, от которых нужно отказаться при коронавирусе. В первую очередь это соленая еда и горячительные напитки. Разбираемся, почему указанные позиции необходимо исключить, а также какие продукты лучше употреблять человеку, болеющему COVID-19.



Поберечь себя и желудок

Для успешного лечения больному COVID-19 необходимо поддерживать правильный водно-солевой баланс, рассказал врач-терапевт Филипп Кузьменко. Рецепт, как это сделать, достаточно прост.

"Если, не дай бог, заболели ковидом, то надо поддерживать водно-солевой баланс. Надо избегать соленой пищи. Нельзя есть большое количество соленой рыбы, соленых огурцов и так далее. Вместо этого стоит пить больше воды. Также, и это самое главное, надо ограничить употребление алкоголя, поскольку он способствует обезвоживанию в первую очередь", – заявил эксперт.

Более того, по словам Кузьменко, из-за соленой пищи кровь делается гуще, что не лучшим образом может сказаться на пациенте с коронавирусом.





Филипп Кузьменко врач-терапевт, медицинский блогер Соль оттягивает жидкую составляющую в ткани, а в самих сосудах как бы происходит сгущение. Там жидкой части меньше, а кровяных клеток больше. Косвенно это может повлиять, если человек болеет ковидом.

Терапевт добавил, что при лечении от коронавирусной инфекции в больницах рацион больных строго соответствует всем правилам. Тщательно выбирать, что употреблять в пищу, нужно тем, кто переносит COVID-19 в домашних условиях.

Ранее знаменитый диетолог, автор популярной системы питания Пьер Дюкан поделился своим методом защиты от коронавируса. По его словам, ему помогает витамин С в разной дозировке: 1 грамм – утром и 2 грамма, если специалист сомневается в здоровье людей, с которыми общался. При первых симптомах болезни Дюкан употребляет 3 грамма витамина С.



Рацион поможет?

Врач-терапевт Татьяна Романенко в разговоре с Москвой 24 подтвердила, что для поддержания своего здоровья в период вирусной активности необходимо соблюдать оптимальный питьевой режим.

"Четких рекомендаций здесь нет. В среднем это 1,5–2,5 литра жидкости. Если у нас повышается температура, чтобы обеспечить адекватный теплообмен, количество потребляемой жидкости мы должны увеличить. Мы потеем, значит, жидкость теряем", – объясняет специалист.

Когда человек пьет больше жидкости, активизируется работа почек и потоотделение, за счет чего удается убрать симптомы интоксикации, продолжает Романенко.





Татьяна Романенко врач-терапевт Речь идет о несладких жидкостях. Это, к примеру, вода и чай без сахара. А, скажем, сок уже не подойдет, он сладкий.

При этом ограничить питьевой режим нужно тем, кто страдает хроническими заболеваниями сердца и почек. Им в этом плане следует посоветоваться с лечащим врачом, указывает специалист.

В свою очередь, врач-терапевт Виктор Лишин рассказал Москве 24, что из рациона в период заболевания коронавирусом необходимо исключить тяжелую и раздражающую пищу, которая перегружает желудочно-кишечный тракт.

"В первую очередь это острые, жареные, копченые, перченые блюда", – подчеркнул эксперт.





Виктор Лишин врач-терапевт Аппетит будет плохой, потому что в большинстве случаев у больных нет обоняния, а раз так, то и нет ощущения вкуса. С учетом этого приоритет нужно отдать легкой отварной пище, приготовленной на пару, чтобы не спровоцировать еще каких-то проблем со здоровьем.

Лишин добавил, что в рацион можно добавить куриный нежирный бульон. В целом питаться больному COVID-19 нужно часто, дробно и малыми порциями, советует собеседник Москвы 24.

