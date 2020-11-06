Нарышкин опроверг версию об искусственном происхождении COVID-19

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин опроверг версию об искусственном происхождении коронавируса, передает РИА Новости.

Он заявил, что у ведомства нет данных о создании COVID-19 человеком. В связи с этим, по словам Нарышкина, в СВР склоняются к тому, что коронавирус имеет естественное происхождение.

Он подчеркнул, что для российских ученых вопрос истоков появления коронавируса не имеет принципиального значения. Первым приоритетом у них сейчас является борьба с COVID-19.

Ранее экс-главврач России Геннадий Онищенко отметил, что коронавирус воспроизводился учеными из США и Китая. Однако при этом он не приобрел новых свойств. Онищенко полагает, что коронавирус самостоятельно эволюционировал, но не исключает и того, что ему в этом помогли.

Ранее ученые обнаружили записи врачей, которые лечили горняков из китайской провинции Юньнань. Записи датированы 2012 годом. Сообщалось, что рабочие занимались очищением шахты от фекалий летучих мышей.

После они заболели, и их симптоматика была очень схожа с заболеванием коронавирусом. Трое из шести заразившихся умерли. В связи с этим ученые предположили, что коронавирус мог адаптироваться к человеческому организму уже тогда.