Онищенко оценил вероятность искусственного происхождения COVID-19

Фото: Москва 24/Александр Авилов
Бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко оценил версию об искусственном происхождении коронавируса.
В частности, он рассказал, что в 2013 году ученые из Китая и США смогли лабораторно воспроизвести коронавирус. Ученые провели полное геномное секвенирование вируса. Однако тогда инфекция не приобрела новых свойств, отметил Онищенко.
"Там не было ничего такого, что могло изменить его свойства, был просто воспроизведен тот же самый вирус", – сказал он.
В разговоре с НСН врач выразил мнение, что коронавирус преодолел межвидовой барьер и перешел на человека с мелких млекопитающих, перепончатокрылых.
"Но ему в этом не помогали, он это сделал самостоятельно. Но могли и помочь", – сказал Онищенко.
При этом он добавил, что в будущем человечество сможет создать "не только искусственный вирус, но и искусственную жизнь".
Ранее доктор Леонид Рошаль заявил, что пандемия является "репетицией биологической войны". Он отметил, что не готов поддерживать утверждение об искусственном происхождении вируса.
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