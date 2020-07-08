ВОЗ должна искать источники происхождения COVID-19 не только в Китае – МИД КНР

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Официальный представитель министерства иностранных дел КНР Чжао Лицзянь выразил предположение, что Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) может понадобиться направить миссии экспертов для поиска источников происхождения COVID-19 и в другие страны, а не только искать их в Китае. Об этом сообщает ТАСС.

"Немного забегая вперед, возможно, появится потребность в том, чтобы подобные миссии были направлены и в другие страны и регионы мира", – сказал Лицзянь.

Он добавил, что с ВОЗ был установлен базовый консенсус о том, что установление источника коронавируса является очень сложной научной задачей, которую предстоит решить ученым и специалистам в сфере медицины.

"Международное сотрудничество и исследования в этой сфере помогут нам лучше понять источник и пути передачи заболевания", – резюмировал Лицзянь.

Как стало известно ранее, биоинформатики из Кембриджа нашли в генетической последовательности SARS-CoV-2 вставку из восьми аминокислот, идентичную такому же фрагменту в одном из человеческих белков. Вставка расположена в том месте генома, которое, предположительно, определяет возможность проникновения вируса в клетку человека. По словам авторов статьи, ее нет больше ни в одном из коронавирусов. Это выяснилось, когда исследователи компании Nference с помощью искусственного интеллекта решили найти какие-то уникальные последовательности в белках SARS-CoV-2.

Китайские ученые из Национального центра по профилактике и контролю заболеваний полагают, что рынок морепродуктов Хуанань в Ухане не является первоначальным источником коронавирусной инфекции COVID-19. При этом они подтвердили, что вирус появился в организме летучих мышей. Предполагается, что он передался людям через "промежуточное животное".