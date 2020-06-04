Ученые нашли фрагмент белка человека в геноме SARS-CoV-2

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Биоинформатики из Кембриджа нашли в генетической последовательности SARS-CoV-2 вставку из восьми аминокислот, идентичную такому же фрагменту в одном из человеческих белков, сообщает газета "Известия".
Вставка расположена в том месте генома, которое, предположительно, определяет возможность проникновения вируса в клетку человека. По словам авторов статьи, ее нет больше ни в одном из коронавирусов.
Это выяснилось, когда исследователи компании Nference с помощью искусственного интеллекта решили найти какие-то уникальные последовательности в белках SARS-CoV-2.
"Поразительно, что интересующий нас пептид (RRARSVAS) из всех 20 350 белков человека присутствует исключительно в одном белке ENaC-ɑ. Это наводит на мысль, что SARS-CoV-2, возможно, специально эволюционировал, чтобы имитировать субстрат протеазы человека", – объясняют эксперты.
Наиболее вероятным следствием работы вставки будет низкая активность ENaC-ɑ на поверхности дыхательных путей. Это ведет к нарушению реабсорбции жидкости и является важной патологией легких у пациентов COVID-19 с острым респираторным дистресс-синдромом, уточняют эксперты.
По мнению специалиста по коронавирусам, заведующего лабораторией экологии микроорганизмов ДВФУ и лаборатории вирусологии ФНЦ Биоразнообразия ДВО РАН Михаила Щелканова, эта вставка естественна для подобных патогенов.
"Это нормальный процесс эволюции вируса и его подстройки под организм млекопитающих, которые являются его хозяевами", – отметил он.
Генетик Константин Крутовский выдвигает четыре гипотезы возникновения части человеческого белка в SARS-CoV-2. Это может быть случайной мутацией-вставкой. Второй вариант – промежуточный хозяин коронавируса имеет вставку, идентичную человеческой, к которой он адаптировался.
Третий – вирус уже давно существовал в популяции людей или его выращивали в лабораторных условиях на клетках человека. И четвертая версия – ее искусственно вставили, заключил эксперт.
Китайские ученые из Национального центра по профилактике и контролю заболеваний полагают, что рынок морепродуктов Хуанань в Ухане не является первоначальным источником коронавирусной инфекции COVID-19. При этом они подтвердили, что вирус появился в организме летучих мышей. Предполагается, что он передался людям через "промежуточное животное".
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