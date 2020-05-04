ВОЗ прокомментировала заявления США об искусственном происхождении COVID-19

04 мая, 22:14
Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не получала данных от США об искусственном происхождении коронавируса COVID-19 и настаивает на его животном происхождении. Об этом сообщает РИА Новости.
"Мы не получали никаких данных от властей США, касающихся возможного происхождения вируса. С нашей точки зрения, это все спекуляции", – заявил директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан.
Он отметил, что в целом информация о происхождении вируса представляет особенную ценность, однако поделиться ей или оставить при себе – решать самим американским властям.
Эксперты ВОЗ, как напомнила глава подразделения чрезвычайных заболеваний Мария Ван Керкхове, придерживаются позиции о животном генезисе вируса. В этом случае важно выявить промежуточное звено – животное, инфицированное летучей мышью. Ссылаются специалисты на 15 тысяч выявленных генетических последовательностей.
Ранее представители американской разведки все же признали, что новая коронавирусная инфекция не была создана в лабораторных условиях, а также не была генетически модифицирована. При этом Вашингтон критикует КНР за сокрытие данных о болезни.
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