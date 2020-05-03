Помпео заявил о доказательствах вины Китая в распространении COVID-19

19:00
Фото: ТАСС/Zuma
Госсекретарь Соединенных Штатов Майк Помпео заявил о наличии доказательств, подтверждающих вину Китая в распространении коронавирусной инфекции.
Он отметил, что КНР делала все, чтобы утаить ситуацию с распространением вируса в стране.
"Мы можем подтвердить, что Коммунистическая партия Китая делала всё, чтобы мир не узнал своевременно о том, что происходило. Есть много доказательств этого, и некоторые доступны публично", – приводит RT его слова.
Помимо этого, госсекретарь добавил, что китайские власти намеренно распространяли дезинформацию. Он выразил уверенность в том, что со временем все виновные в этом будут наказаны.
Ранее сообщалось о том, что чиновники из администрации президента США Дональда Трампа заставили американские спецслужбы искать доказательства, подтверждающие теорию о том, что происхождение коронавируса COVID-19 произошло в лаборатории в китайском городе Ухань. Американский лидер пригрозил Китаю последствиями, если выяснится, что Пекин сознательно распространил вирус.
Позднее представители американской разведки признали, что новая коронавирусная инфекция не была создана в лабораторных условиях, а также не была генетически модифицирована.
Однако об искусственном происхождении COVID-19 также высказывался французский вирусолог Люк Монтанье, являющийся обладателем Нобелевской премии за открытие ВИЧ. Он заявил, что вирус был получен в лаборатории, после чего произошла манипуляция с ним.
В свою очередь, глава Уханьского института вирусологии Юань Чжимин заявлял, что создать коронавирус искусственно в условиях лаборатории в Ухане не могли.
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