В США признали, что COVID-19 не был создан в лаборатории

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Новая коронавирусная инфекция не была создана в лабораторных условиях, а также не была генетически модифицирована. Такое заявление сделали представители американской разведки, передает ТАСС.

"Разведывательное сообщество согласно с широким научным консенсусом в отношении того, что вирус COVID-19 не является искусственным или генетически модифицированным", – говорится в сообщении аппарата директора Национальной разведки Штатов.

Ранее сообщалось о том, что чиновники из администрации президента США Дональда Трампа заставили американские спецслужбы искать доказательства, подтверждающие теорию о том, что происхождение коронавируса COVID-19 произошло в лаборатории в китайском городе Ухань. Американский лидер пригрозил Китаю последствиями, если выяснится, что Пекин сознательно распространил вирус.

До этого об искусственном происхождении COVID-19 высказался французский вирусолог Люк Монтанье, являющийся обладателем Нобелевской премии за открытие ВИЧ. Он заявил, что вирус был получен в лаборатории, после чего произошла манипуляция с ним.

В свою очередь, глава Уханьского института вирусологии Юань Чжимин заявил, что создать коронавирус искусственно в условиях лаборатории в Ухане не могли.