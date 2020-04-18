Нобелевский лауреат заявил об искусственном происхождении COVID-19

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Французский вирусолог Люк Монтанье, являющийся обладателем Нобелевской премии за открытие ВИЧ, высказал мнение о том, что коронавирус COVID-19 имеет искусственное происхождение. Об этом пишет РИА Новости.

По словам эксперта, новый вирус был получен в лаборатории.

"Мы пришли к выводу, что произошла манипуляция с этим вирусом ", – сказал Монтанье.

Он заверил, что в COVID-19 содержатся частицы ВИЧ-инфекции.

"Он (вирус – прим.ред.) не естественного происхождения, это работа молекулярных биологов", – подчеркнул вирусолог.

Специалист не уточнил, с какой целью был создан вирус. При этом он высказал свое предположение на этот счет.

"Возможно, они хотели произвести вакцину против СПИДа", – рассудил Монтанье.

Кроме того, в интервью порталу Pourquoi docteur он сообщил, что COVID-19 "вышел из лаборатории Уханя".

Ранее вирусолог назвал "нулевого пациента" бесполезным для борьбы с коронавирусом. По словам доктора медицинских наук Анатолия Альштейна, этот факт не является доказательством искусственного происхождения коронавируса.