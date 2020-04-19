В Ухане заявили о невозможности искусственного создания COVID-19

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Создать коронавирус искусственно в условиях лаборатории в Ухане не могли. Такое заявление сделал глава Уханьского института вирусологии Юань Чжимин, отметив, что никаких доказательств обратного нет.

"Некоторые ученые считают, что для синтеза вируса требуется экстраординарный интеллект и объем работы. Поэтому я никогда не поверю, что мы, люди, сейчас можем синтезировать такой вирус", – приводит его слова РИА Новости.

Чжимин добавил, что инфекция не могла выйти за пределы лаборатории, поскольку в учреждении работает строгая система управления, а также все работники придерживаются регламента проведения исследований.

Специалист объяснил, что слухи о происхождении коронавируса в лабораторных условиях возникли из-за ассоциации людей с тем, что институт вирусологии и лаборатория BSL-4 находится именно в Ухане.

Ранее об искусственном происхождении COVID-19 высказался французский вирусолог Люк Монтанье, являющийся обладателем Нобелевской премии за открытие ВИЧ. Он заявил, что вирус был получен в лаборатории, после чего произошла манипуляция с ним.