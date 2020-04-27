В ЕС опровергли факт давления Китая по докладу о дезинформации про COVID-19

16:08
Фото: AP Photo/Kirsty Wigglesworth
Представитель внешнеполитической службы Евросоюза опроверг сообщения СМИ об оказываемом Китаем давлении в связи с докладом ЕС. Документ посвящен роли Пекина в распространении дезинформации по коронавирусу. Об этом сообщает РИА Новости.
Об инциденте ранее сообщило агентство "Рейтер". Согласно данными СМИ, Китай противодействовал публикации доклада, а когда он все-таки увидел свет, то критика в адрес КНР была смягчена.
"Мы не вносили никаких изменений… Окончательная редакция обусловлена внутренними, а не внешними факторами", – объявил представитель Евросоюза.
Он также отметил, что утечки, касающиеся внутренних документов, в ЕС комментировать не будут, равно как и дипломатические обмены. При этом доклады о дезинформации СМИ в тех или иных странах регулярно готовят во внешнеполитическом ведомстве союза.
В конце марта госсекретарь США Майк Помпео обвинил Россию, Иран и Китай в распространении дезинформации по коронавирусу. Политик заявил, что в Вашингтоне критикуют подобные действия.
Первые случаи заболевания коронавирусом были выявлены в декабре 2019 года в китайском городе Ухань. По последним данным Всемирной организации здравоохранения, в мире зафиксировано уже больше 2,8 миллиона случаев заражения, более 193 тысяч человек скончалось.
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