Новую видеоконференцию G20 отложили из-за разногласий Китая и США – СМИ

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Вторая видеоконференция "Большой двадцатки" не состоялась из-за разногласий Китая и США. Об этом сообщает South China Morning Post.

По мнению журналистов, страны не сошлись во мнении на роль Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в кризисе с пандемией коронавируса COVID-19. В частности, в США готовы призвать организацию к ответственности за действия против болезни на ранних этапах эпидемии, в то время как Китай отказывается рассматривать предложения о расследованиях в адрес ВОЗ.

Саммит, который должен был состояться в пятницу, был не отменен насовсем, а лишь перенесен. Тем не менее неизвестно, смогут ли стороны найти компромисс.

Ранее уточнялось, что видеоконференция G20 с участием президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпинем не анонсировалась в официальной повестке серии саммитов.

Первая онлайн-конференция G20 состоялась под председательством Саудовской Аравии 26 марта.

