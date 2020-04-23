Глава ВОЗ предупредил о возможных вспышках кори и полиомиелита

Фото: depositphotos/rfphoto

Сбои в работах служб вакцинации из-за пандемии нового коронавируса могут повлечь за собой вспышки инфекционных заболеваний, например кори и полиомиелита. Об этом говорится в заявлении Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Там объяснили, что прекращение работы служб иммунизации вследствие эпидемии чревато риском вспышек болезней, которые можно предотвратить при помощи вакцин. Проблемы возникают в случае перебоев, даже они длятся непродолжительное время. Организация напомнила, что жертвами вспышки кори в 2019 году в Демократической Республике Конго стало более 6 тысяч человек.

Глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус обратил внимание, что болезни не должны оставаться угрозой при наличии безопасных и эффективных вакцин. Если не проводить вакцинацию, болезни вернутся, подчеркнул он. ВОЗ призвала страны в условиях эпидемии коронавируса "защитить службы иммунизации", чтобы минимизировать вспышки болезней и гибель людей.

Директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан призвал страны соблюдать осторожность при открытии границ, когда распространение коронавируса пойдет на спад. Он настаивает на том, что этот вопрос необходимо прорабатывать уже сейчас. Райан отметил, что границы следует открывать потихоньку и начать стоит с местного и регионального уровней.

В мире коронавирусом заразилось около 2,6 миллиона человек, свыше 180 тысяч умерло. В России за последние сутки подтверждено 4 774 новых случая коронавирусной инфекции. По всей стране зарегистрировано 62 773 случая, умерли 555 человек.