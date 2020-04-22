В ВОЗ призвали соблюдать осторожность при открытии границ после спада пандемии COVID-19

20:24
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Директор программы Всемирной организации здравоохранения по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан призвал страны соблюдать осторожность при открытии границ, когда распространение коронавируса пойдет на спад, сообщает ТАСС.
Он отметил, что этот вопрос необходимо прорабатывать уже сейчас. Райан подчеркнул, что границы следует открывать потихоньку и начать стоит с местного и регионального уровней. Он отметил, что при этом необходимо учитывать все возможные риски, а также разработать новые нормы пересечения границ.
"Необходимо должным образом оценить риски и меры реагирования. Работа в этом направлении уже ведется", – сказал Райан.
Ранее вице-президент Ассоциации туроператоров России Дмитрий Горин отметил, что говорить об открытии границ можно будет лишь после фиксации снижения случаев заражения коронавирусом. Также он отметил, что, прежде чем говорить о снятии международных барьеров, необходимо проработать варианты прекращения ограничительных мер внутри страны.
Согласно данным ВОЗ, в настоящий момент в мире зафиксировали более 2,39 миллиона случаев заражения коронавирусом. Более 162 тысяч человек скончалось в результате осложнений, вызванных COVID-19. Лидерами по численности случаев заражения являются США, Испания, Италия, Франция и Германия.
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