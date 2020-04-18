Стали известны сроки открытия туристического сезона в Турции

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Туристический сезон в Турции, возможно, начнется в конце мая. С заявлением выступил министр культуры и туризма страны Мехмет Нури Эрсой, передает NTV.

Как утверждает министр, перелом пандемии коронавируса произойдет в конце апреля.

"Думаю, что к концу мая нормализация будет возможна, и тогда во внутреннем туризме начнется движение", – уточнил Мехмет Нури Эрсой.

Он обратил внимание, что с окончанием пандемии COVID-19 первыми на отдых в Турцию приедут туристы из Азии.

Ранее сообщалось, что пляжи Греции и Турции опустели из-за пандемии коронавируса.

До этого в Минтрансе разъяснили порядок вывоза россиян из-за границы.

В начале апреля говорилось, что туристический сезон в Турции отложили из-за коронавируса.