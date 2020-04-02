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Общество

12:40

Туристический сезон в Турции отложили из-за коронавируса

туризм общество

Фото: depositphotos/grigvovan

Начало туристического сезона в Турции в связи с пандемией коронавирусной инфекции перенесут. Он начнется только в конце мая, сообщил министр культуры и туризма страны Мехмет Нури Эрсой, передает РИА Новости.

"Мы рассчитываем, что начало туристического сезона будет отложено до конца мая. Оживление произойдет в первую очередь во внутреннем туризме", – заявил министр. По его словам, международное авиасообщение возобновится в Турции к концу июня.

Во всем мире, согласно сведениям ВОЗ, число зараженных COVID-19 превышает 827 тысяч человек, более 40 тысяч скончалось.

За последние сутки в России подтвердили 771 новый случай коронавирусной инфекции, из них 595 – в столице. За сутки умерло 6 пациентов, из них три – в Москве и один – в Московской области. За весь период в РФ зафиксировано 30 летальных случаев.

Ранее сообщалось, что турецкие пляжи опустели из-за коронавируса.

Кроме того, в конце марта российских туристов эвакуировали из Турции.

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Сюжет: Коронавирус COVID-19

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