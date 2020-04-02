Не покинувших Шенгенскую зону до закрытия границ россиян не оштрафуют

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Граждане России, не успевшие выехать из Шенгенской зоны до закрытия границ из-за коронавируса, не будут оштрафованы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на посла Евросоюза в РФ Маркуса Эдерера.

"В данной ситуации за просрочку визы не будет никаких штрафных санкций, и сам факт просрочки – только в этом случае – не будет учитываться при последующих обращениях за шенгенской визой", – заявил посол.

Эдерер напомнил, что на въезд в Евросоюз ввели ограничение на срок до 30 дней. Касаемо туристов, которые сейчас находятся в ЕС и не могут выехать до окончания визы, страны имеют право продлить им срок визы до 90 дней, подчеркнул посол.

Кроме того, страны – члены ЕС будут выдавать долгосрочные визы или разрешения на временное пребывание туристам с краткосрочной визой. Эдерер пояснил, что для продления визы нужно обратиться в миграционную службу страны пребывания.

Ранее Ростуризм сообщил, что почти все организованные туристы вернулись из других стран в Россию. Почти 160 тысяч человек прибыли на родину с территории 43 иностранных государств. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что в России прилагают все усилия для возвращения граждан на родину.

Кроме того, стало известно о том, когда российские туристы смогут получить денежную компенсацию за нереализованные путевки. Выплаты осуществят после того, как будет принят закон о дополнительных полномочиях правительства в условиях чрезвычайной ситуации. Кроме того, премьер-министр РФ Михаил Мишустин пообещал, что кабмин окажет поддержку туристической отрасли.

В связи с угрозой распространения коронавируса Ростуризм призвал граждан временно отказаться от поездок внутри страны. Глава Ростуризма Зарина Догузова попросила серьезно отнестись к данным рекомендациям в связи со сложной эпидемиологической обстановкой.

