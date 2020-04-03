Турция закроет 30 крупных городов на 15 дней

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Въезд и выезд в 30 крупных городов Турции запретят на 15 дней из-за пандемии коронавируса COVID-19. Об этом сообщает РИА Новости.

"Самое главное – это изоляция, но мы видим нарушения. Поэтому приходится перейти от добровольной к обязательной изоляции. Въезд и выезд в 30 крупных городов Турции, а также в город Зонгулдак с этой ночи запрещается на 15 дней", – заявил президент страны Тайип Эрдоган.

Турецкий лидер также заявил о том, что лица младше 20 лет обязаны оставаться дома и не покидать жилье. Кроме того, все граждане страны при посещении общественных мест обязаны носить индивидуальные медицинские маски.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку заболевания коронавирусом COVID-19 пандемией. Согласно данным организации, в мире заражено уже более 900 тысяч человек, свыше 45 тысяч скончалось.

Начало туристического сезона в Турции в связи с пандемией коронавирусной инфекции перенесут. Он начнется только в конце мая. Об этом сообщил местный министр культуры и туризма.

