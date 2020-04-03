Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

В мире

03 апреля, 21:15

Турция закроет 30 крупных городов на 15 дней

за рубежом безопасность

Фото: AP Photo/Tumay Berkin

Въезд и выезд в 30 крупных городов Турции запретят на 15 дней из-за пандемии коронавируса COVID-19. Об этом сообщает РИА Новости.

"Самое главное – это изоляция, но мы видим нарушения. Поэтому приходится перейти от добровольной к обязательной изоляции. Въезд и выезд в 30 крупных городов Турции, а также в город Зонгулдак с этой ночи запрещается на 15 дней", – заявил президент страны Тайип Эрдоган.

Турецкий лидер также заявил о том, что лица младше 20 лет обязаны оставаться дома и не покидать жилье. Кроме того, все граждане страны при посещении общественных мест обязаны носить индивидуальные медицинские маски.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку заболевания коронавирусом COVID-19 пандемией. Согласно данным организации, в мире заражено уже более 900 тысяч человек, свыше 45 тысяч скончалось.

Начало туристического сезона в Турции в связи с пандемией коронавирусной инфекции перенесут. Он начнется только в конце мая. Об этом сообщил местный министр культуры и туризма.

Читайте также

Сюжет: Коронавирус COVID-19

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать