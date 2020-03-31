Эрдоган пожертвовал семимесячную зарплату на борьбу с коронавирусом

Фото: АР/Turkish Presidency

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пожертвовал свою зарплату за семь месяцев на борьбу с распространением коронавируса в стране, сообщает "Мир 24".

Официальная зарплата турецкого лидера составляет 81 250 лир (около миллиона рублей) в месяц.

На сегодняшний день число заразившихся COVID-19 в Турции превышает 10,8 тысячи человек. 168 скончались. Выздоровело больше 160 человек.

По данным ВОЗ, в мире заражено уже более 697 тысяч человек, свыше 33 тысяч скончалось. В России зафиксировано 1836 заболевших, вылечились 66 человек, скончались 9 человек.

29 марта Сергей Собянин ввел ограничения на передвижения по столице для предотвращения масштабного распространения коронавируса. Квартиру разрешается покидать только за экстренной медпомощью, покупками в ближайший магазин или аптеку.

Также жителям Москвы разрешается выгулять собаку, выбросить мусор или добраться до работы. При этом необходимо соблюдать дистанцию с другими людьми в 1,5 метра. Такие же меры ввели в Подмосковье.