В Минтрансе разъяснили порядок вывоза россиян из-за границы

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Стоимость билетов на вывозные авиарейсы для россиян будет фиксированной. Об этом говорится на сайте Минтранса.

Для пассажиров с авиабилетами иностранных авиакомпаний стоимость нового билета составит от 200 до 400 евро.

Отмечается, что на данный момент желание вернуться из-за рубежа выразили 25,8 тысячи человек, передает RT.

Если у пассажира есть неиспользованный билет российского перевозчика, то он будет принят на борт бесплатно.

Рейсы могут быть сформированы из Таиланда, Индии, Италии, Японии, Кипра, Испании, Турции, Черногории и Южной Кореи.

С 4 апреля Россия приостановила международные рейсы по вывозу россиян в страну, объяснив необходимостью сдержать распространение коронавирус.

Однако 6 апреля авиасообщение восстановили. Для возвращения россиян будет сформирован особый график.