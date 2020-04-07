Минкомсвязь поддержала освобождение оставшихся за рубежом россиян от платы за связь

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Глава Минкомсвязи РФ Максут выразил поддержку идее освободить оставшихся за рубежом россиян от платы за сотовую связь. Об этом сообщает ТАСС.

"Министр поддержал наше предложение – освободить от платы за сотовую связь россиян, которые не могут вернуться в РФ", – заявил глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн.

Парламентарий уточнил, что на совещании также были затронуты вопросы работы дистанционных сервисов на фоне пандемии. В частности, речь зашла о дистанционном обучении, удаленных услугах для москвичей и в целом о поддержке IT-отрасли.

Ранее стало известно, что авиакомпания S7 получила разрешения на выполнение трех вывозных чартеров из Таиланда и Японии. Они запланированы на 7 апреля.

С 4 апреля Россия приостановила международные рейсы по вывозу россиян в страну, объяснив необходимостью сдержать распространение коронавируса, но уже 6 апреля авиасообщение восстановили. Для возвращения россиян будет сформирован особый график.

По последним данным, в России за последние сутки новой коронавирусной инфекцией заразились 1 154 человека. Всего в РФ зарегистрировано 7 497 случаев заражения. В это же время во всем мире, по данным ВОЗ, зафиксировано уже более 1,21 миллиона случаев заражения, почти 67,6 тысячи человек скончалось.

