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Москва 24

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Общество

09:26

S7 получила разрешения на вывозные чартеры из Таиланда и Японии

общество

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Авиакомпания S7 получила разрешения на выполнение трех вывозных чартеров из Таиланда и Японии, передает РИА Новости.

7 апреля будут выполнены рейсы из Токио (аэропорт Ханэда) во Владивосток, а также из Бангкока в Новосибирск и Иркутск.

С 4 апреля Россия приостановила международные рейсы по вывозу россиян в страну. Это было сделано для предотвращения распространения коронавирусной инфекции.

6 апреля полеты возобновили. В Оперштабе объяснили, что для вывоза на территорию РФ будет сформирован специальный график. Тем, кто остался за границей, предоставят необходимую социальную помощь.

В правительстве утвердили порядок оказания помощи оставшимся за границей гражданам России. Министерству иностранных дел на это выделили 500 миллионов рублей. Власти также продлят срок действия виз иностранцам, которые не могут вернуться домой.

Посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что заявок от россиян пока недостаточно даже для выполнения одного рейса из США. Он добавил, что межведомственная комиссия при Росавиации готова возобновить вывоз граждан оттуда.

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Сюжет: Коронавирус COVID-19

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