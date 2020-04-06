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Россия возобновила рейсы по вывозу россиян из-за рубежа, сообщает координационный совет при правительстве РФ.

"С 6 апреля 2020 года Российская Федерация возобновила авиарейсы по возвращению своих граждан из зарубежных стран", – говорится в сообщении.

В понедельник будут совершены рейсы из Бишкека в Екатеринбург и из Дакки в Нижний Новгород. Информация о последующих рейсах будет выкладываться на сайте стопкоронавирус.рф и портале госуслуг.

РФ приостановила международные рейсы по вывозу россиян в страну с 4 апреля. Это было сделано для предотвращения распространения коронавирусной инфекции.

В Оперштабе заявили, что для вывоза россиян на территорию РФ будет сформирован специальный график. Тем же, кто остался за границей, предоставят необходимую социальную помощь.

Ранее о возобновлении рейсов с 6 апреля сообщил премьер-министр Михаил Мишустин. По его словам, рейсы будут формироваться в соответствии с поданными заявлениями.

Мишустин также призвал подавать заявления на вывозные рейсы только тех, кто действительно намерен ими воспользоваться. Он подчеркнул, что Россия не отказывалась вывозить своих граждан из других стран. Даже наоборот: она прилагает все усилия, чтобы все, кто хочет, вернулись домой.

Глава кабмина напомнил, что для этого надо только подать заявление на портале госуслуг. Мишустин при этом обратил внимание, что часто граждане подавали заявки на вывозные рейсы, но на посадку не являлись, и самолеты летели домой буквально пустыми.

На прошлой неделе в правительстве утвердили порядок оказания помощи гражданам России, которые находятся за границей и не имеют возможности вернуться на родину из-за ситуации с коронавирусной инфекцией. На поддержку граждан правительство выделило министерству иностранных дел 500 миллионов рублей.

В мире зафиксировано уже более 1,13 миллиона случаев заражения коронавирусом, почти 63 тысячи человек скончалось. В России за последние сутки подтвердили 954 случая коронавирусной инфекции. Таким образом, сейчас в стране насчитывается свыше 6,3 тысячи инфицированных граждан.

