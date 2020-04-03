Центр обработки данных прибывающих из-за границы людей создали в столице

10:18
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
В столице появился Центр обработки данных людей, которые прибывают из-за границы. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности города.
Отмечается, что 180 сотрудников центра в круглосуточном режиме обрабатывают анкеты возвращающихся из-за границы граждан.
"В Центре обработки данных за семь дней проведен учет 41 тысячи анкет граждан, прибывших из-за границы в аэропорты Москвы. Анкеты с аэропортов Шереметьево, Внуково, Домодедово, Жуковский доставляют в Учебно-методический центр по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям города Москвы", – говорится в сообщении.
В пресс-службе подчеркнули, что предварительно анкеты кварцуют, а сотрудники центра обеспечены индивидуальными средствами защиты.
Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что граждане, находящиеся на карантине, должны будут самостоятельно вести журнал на портале "Госуслуги". По его словам, россияне, прибывшие из-за рубежа, обязаны будут заполнять журнал о своем самочувствии и подтверждать, что находятся дома.
Он уточнил, что заполнить соответствующую форму и предоставить о себе сведения, в том числе адрес проживания на время карантина, нужно будет до прохождения паспортного контроля на границе. О новом требовании прибывающих будут информировать при регистрации на рейс или через СМС по факту прибытия на родину.
2 апреля стало известно о продлении ранее введенных в Москве ограничений до 1 мая. Они касаются порядка работы заведений общественного питания, магазинов розничной непродовольственной торговли и городских парков. Все эти места останутся закрытыми.
Президент РФ Владимир Путин также продлил нерабочие дни до конца апреля. Об этом стало известно в ходе обращения главы государства к гражданам. Указ с новыми распоряжениями президента по ситуации с коронавирусом уже подписан.
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