Находящиеся на карантине граждане должны будут вести журнал на портале госуслуг

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Фото: ТАСС/Jon Super/AP
Граждане, находящиеся на карантине, должны будут самостоятельно вести журнал на портале "Госуслуги", сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании президиума координационного совета правительства по борьбе с коронавирусом.
По его словам, россияне, прибывшие из-за рубежа, обязаны будут заполнять журнал о своем самочувствии и подтверждать, что находятся дома.
Он уточнил, что заполнить соответствующую форму и предоставить о себе сведения, в том числе адрес проживания на время карантина, нужно будет до прохождения паспортного контроля на границе. О новом требовании прибывающих будут информировать при регистрации на рейс или через СМС по факту прибытия на родину.
Затем с помощью операторов связи будет контролироваться нахождение прибывшего гражданина на карантине.
"В случае несоблюдения условий самоизоляции, операторы будут передавать соответствующую информацию, в том числе и в МВД", – цитирует Мишустина "Интерфакс".
Премьер отметил, что сейчас эту систему активно внедряет Минкомсвязь. Глава кабмина подчеркнул необходимость приложить все усилия, чтобы исключить новые случаи завоза в страну коронавируса.
29 марта Собянин ввел ограничения на передвижения по столице для всех жителей, независимо от возраста. Квартиру разрешается покидать только за экстренной медпомощью, покупками в ближайший магазин или аптеку.
Также жителям Москвы разрешается выгулять собаку, выбросить мусор или добраться до работы. При этом необходимо соблюдать дистанцию с другими людьми в 1,5 метра. Такие же меры ввели в Подмосковье, а затем и в других регионах России.
По данным ВОЗ, в мире заражено уже более 750 тысяч человек, свыше 36 тысяч скончалось. В России на сегодняшний день зарегистрировано 2777 случаев коронавирусной инфекции в 75 регионах. Выздоровели 190 пациентов, умерли 24 человека.
Москвичам разъяснили основные аспекты, касающиеся режима самоизоляции
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