Вирусолог оценил выдвинутую Китаем версию происхождения коронавируса

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Вирусолог, доктор медицинских наук Анатолий Альштейн прокомментировал заявления китайских ученых о происхождении нового коронавируса. Он отметил, что их выводы не имеют строгих результатов, а потому пересматривать что-либо бессмысленно.

"Такие исследования дают штучные результаты. Был один положительный результат. От него могло все и пойти. Сейчас там отрицательные результаты – ну, и что!", – сообщает ИА "НСН" слова специалиста.

Альштейн подчеркнул, что исследование ученых из Китая уже не имеет принципиального значения для пандемии COVID-19, поскольку нет необходимости доказывать, кто прав, а кто виноват. По мнению вирусолога, виноватых вовсе нет, так как коронавирус возник естественным путем.

Ранее китайские ученые опровергли версию происхождения COVID-19 на рынке в Ухане. В ходе исследования были изучены образцы животных, которые продавались в торговой точке. Все тесты образцов показали отрицательный результат на COVID-19, что, по мнению исследователей, доказывает, что они не были источником заражения покупателей.