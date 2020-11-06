Создатель диеты Пьер Дюкан рассказал, как защитить себя от коронавируса

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Самый известный диетолог в мире, автор популярной системы питания Пьер Дюкан рассказал, как защитить себя от коронавируса. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды".
Он отметил, что сам регулярно принимает витамин С, меняя дозировку: 1 грамм – утром, 2 грамма, если сомневается в здоровье людей, с которыми он общался. При первых симптомах болезни Дюкан принимает сразу 3 грамма витамина.
"Единственный совет, который я могу дать и которому сам следую непреклонно, – это соблюдение классических барьерных жестов", – отметил диетолог.
Также эксперт рассказал, что при первых признаках простуды он садится перед духовкой с картонной защитой перед лицом, однако в картоне он вырезает отверстие, чтобы воздух проходил в рот и нос. Таким образом диетолог дышит по 4 минуты. Дюкан пояснил: температура воздуха из духовки выше 60 градусов, а это может остановить вирусы.
"С конца лета я принимают витамин D, который доказал свою неоспоримую роль в укреплении иммунитета", – добавил диетолог.
Ранее врач-терапевт Филипп Кузьменко рассказал, что людям с COVID-19 важно поддерживать правильный водно-солевой баланс. В этой связи необходимо ограничить количество соленой еды в рационе и отказаться от алкоголя, поскольку он способствует обезвоживанию, отметил специалист.
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