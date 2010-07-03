В Депздраве развеяли популярные мифы о ношении масок

Вокруг главного аксессуара 2020 года – маски – постоянно разгораются споры: кто-то уверен, что она никак не предохраняет от заражения, а кто-то считает, что она вызывает серьезные проблемы со здоровьем. Главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи Депздрава, кандидат медицинских наук Андрей Тяжельников в интервью Москве 24 рассказал о самых популярных мифах, касающихся средств индивидуальной защиты, и объяснил, почему верить им не стоит.

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Вирус все равно проникнет?

Многие уверены, что вирус настолько мал, что проникает сквозь поры маски. По словам врача, все иначе.

"Маска выполняет барьерную функцию, задерживая довольно крупные капли слюны кашляющего или чихающего человека, которые содержат вирус. Без маски облако с влагой может распространятся на 2 и более метра", – объяснил Тяжельников.

Так, если маску носит и здоровый, и больной человек, то на пути вируса уже двойной барьер. При этом некоторые оперируют комментарием Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) о том, что данных об эффективности применения средств индивидуальной защиты нет.

"Трудно представить, что было бы, если бы наши медицинские сотрудники работали с ковидными больными без масок и другой защиты. С начала пандемии во всем мире уже не осталось бы здоровых врачей. Эффективность ношения масок всеми членами общества показывают и страны Юго-Восточной Азии. Они быстрее других стран справляются с эпидемией, поскольку культура ношения масок и соблюдения дисциплины у них принята давно", – сказал врач.

Тяжельников подчеркнул, что фраза ВОЗ означает, что не проводились официальные исследования оценки эффективности. Вряд ли сейчас стоит тратить средства на исследование очевидного, когда есть более актуальные задачи, добавил он.

Маски вызывают проблемы с легкими

Нередко можно услышать, что люди отказываются от ношения масок из того, что якобы они вызывают дыхательную недостаточность и другие проблемы с легкими. Однако, по мнению врача, это средство зашиты пропускает достаточное количество воздуха, а дискомфорт в большинстве случаев психологический.

Вместе с тем нехватка воздуха теоретически может возникнуть при длительном ношении маски, но использовать ее всегда не нужно, подчеркнул эксперт.





Андрей Тяжельников главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению, главврач ГБУЗ "Консультативно-диагностическая поликлиника № 121 Департамента здравоохранения города Москвы" Ее стоит надевать в местах большого скопления людей, там, где повышен риск заражения. Поэтому в транспорте и торговых центрах все время звучат требования надевать маски. Надо помнить о том, что маску следует менять каждые два часа, а если она становится влажной, то чаще.

Поэтому, когда кажется, что маска доставляет дискомфорт, важно вспомнить о том, какая это малая плата за сохранение здоровья. "Крайне важно помнить об этом людям, имеющим хронические заболевания и преклонный возраст. Они находятся в группе риска, в которой короновирусная инфекция протекает наиболее тяжело и часто с риском для жизни", – напомнил врач.



Фото: Москва 24/Никита Симонов

Маски нужно носить только людям с симптомами ОРВИ

Особенность коронавирусной инфекции в том, что очень многие люди болеют бессимптомно и не подозревают, что заразны для других, объяснил Тяжельников. Это еще одна причина для того, чтобы маски надевали все.

"Таким образом, каждый человек проявляет личную социальную ответственность, защищая не только себя, но и окружающих. Если маски носят все – это сокращает количество заражений во много раз", – резюмировал специалист.

Шарф или платок вместо маски

Аксессуары в виде шарфа, платка или банданы могут быть использованы в крайних случаях, если под рукой нет средств индивидуальной защиты, прокомментировал врач желание россиян использовать все что угодно вместо масок. Но, по словам Тяжельникова, они не могут быть эффективны так же, как трехслойные медицинские маски, поддерживающие необходимую функцию.

Эксперт порекомендовал запастись средствами индивидуальной защиты, к тому же они сейчас доступны по цене, а во многих торговых центрах и заведениях предоставляются бесплатно.

Все правила ношения масок – ерунда

Привычка носить одну и ту же маску долгое время и нежелание закрывать ей нос давно превратились в мем. Врач в беседе с Москвой 24 напомнил, что в таком случае барьерные функции средства защиты сводятся на нет.





Андрей Тяжельников главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению, главврач ГБУЗ "Консультативно-диагностическая поликлиника № 121 Департамента здравоохранения города Москвы" Если маску носить долго, тем более многократно снимая и надевая, то она становится заразной для владельца. На ней оседают вирусы. Человек трогает, а потом инфицированными руками трогает лицо, перенося инфекцию. Кроме того, она намокает от дыхания и теряет барьерные свойства при длительном ношении.

Именно поэтому маску рекомендовано носить не более двух часов, а затем аккуратно снимать за резинки и утилизировать в пакет, прежде чем выбросить.

Также врач добавил, что не закрывая нос средствами защиты, человек может вдохнуть вирус от кашляющего человека или потереть нос инфицированными руками, если он не защищен, и заразиться. "Если больной неправильно носит маску, то он беспрепятственно заражает окружающих, поскольку капли влаги с вирусом при кашле и чихании выходят и через рот, и через нос", – подытожил врач.