Врач прокомментировал появление обонятельных иллюзий при COVID-19

К одному из самых ярких и частых симптомов коронавируса по-прежнему относят потерю обоняния. При этом привычного насморка нет, нос дышит хорошо, но все чаще в соцсетях люди жалуются на появление нетипичных запахов: кто-то ощущает постоянный аромат серы, нашатыря или табачного дыма, кто-то – уксуса и ацетона. Разбираемся, почему у заболевших появляются обонятельные иллюзии и стоит ли из-за них паниковать.

"От хлеба пахло уксусом"

В октябре семья Дмитрия заболела: появилась слабость, ломота, высокая температура. Догадки подтвердили результаты тестов на COVID-19. Традиционная для коронавируса потеря обоняния проявилась только у мамы. У самого молодого человека и его отца запахи никуда не исчезли, а на третий день появились обонятельные галлюцинации.

"Ко мне подошел отец с подозрениями на то, что хлеб какой-то испорченный, что-то не так с ним, какой-то очень странный запах. Я понюхал хлеб и почувствовал, что он пахнет как-то по-другому, что-то между уксусом и ацетоном. В течение двух дней вот так по-другому стало пахнуть все. У папы тоже такие странные запахи появились", – объяснил Дмитрий в разговоре с Москвой 24.





Дмитрий переболел коронавирусом Наверное, день или два этот запах был устойчивый. Я его слышал даже без каких-либо попыток принюхаться к чему-то, он просто стоял. Ты мозгом понимаешь, что чувствуешь запах, которого нет, что ничего здесь так не пахнет. Был из-за этого некоторый напряг, потому что непонятно, как долго продлится эта история.

Через несколько дней, по словам молодого человека, все нормализовалось. "Но если глубоко вдохнуть, то появлялись нотки этого аромата, при этом именно нос ничем не лечил. К отцу нормальное обоняние вернулось быстрее", – добавил Дмитрий.



Согласно исследованиям , которые опубликованы в журнале Американской медицинской ассоциации (JAMA), лишь у 49% заболевших COVID-19, потерявших вкус или обоняние, эти функции полностью восстановились только через месяц после выздоровления. У 40% зафиксировано улучшение, но не полное восстановление, а у 10% даже спустя месяц вкус и обоняние не возвращаются.



О целой палитре ароматов рассказывают и пользователи соцсетей. "У меня постоянный стойкий запах серы. Прошел месяц, но не чувствую ни запахов, ни вкуса. Ощущение, будто меня преследует запах какой-то гадости типа нашатыря и формалина", – написала одна женщина.

Другие жалуются, что их преследует запах жженого динозавра, кто-то после болезни часто чувствует табачный дым в любом месте.



Откуда взялся запах, которого нет?

Отоларинголог высшей квалификации Алексей Кошелев в разговоре с Москвой 24 предположил, что причины инверсии запахов могут быть аналогичны причинам потери обоняния.

"Я имею в виду, что и отек в полости носа, и блокировка рецепторов, расположенных в верхней половине носа, – это причины снижения обоняния, возможное повреждение самих рецепторов, самой нервной ткани", – сказал эксперт.

Вместе с тем Кошелев объяснил, почему одни при коронавирусе теряют обоняние, а другие нет. По словам специалиста, это зависит от анатомии полости носа и наличия хронических заболеваний.

"У одного отекает быстрее, потому что у него просто более узкая полость носа, где-то искривлена перегородка, тут незначительный отек вызывает сразу блок самих рецепторов как таковых. Также важно, что человек имеет на момент заболевания: гены, хронические вещи, которые касаются, допустим, гайморитов, полипов. Исходя из этого, формируется такая разница", – сказал врач.

В свою очередь, врач-отоларинголог высшей категории, кандидат медицинских наук Владимир Зайцев в беседе с Москвой 24 заявил, что из-за искажения запахов паниковать не стоит. Также специалист не рекомендовал пытаться восстановить обоняние путем тренировок.

"Механизм происхождения этой всей истории – воспаление обонятельной зоны, воспаление слизистой оболочки верхней полости носа, и в момент воспаления нужен, наоборот, покой", – объяснил собеседник Москвы 24.





Владимир Зайцев врач-отоларинголог высшей категории Здесь следует дать возможность восстановиться слизистой самостоятельно. Нужно избегать парфюмерных магазинов, каких-то отделов, где продается бытовая химия, порошки и прочее, где есть резкие запахи. Строительных рынков, где есть цементная пыль, всякая пыль от мешков и так далее. Не находиться в сухих помещениях, в банях и саунах, потому что там воздух разгоряченный и сухой.

Агрессивные воздействия на воспаленную слизистую носа врач предложил заменить на применение увлажняющих лекарственных препаратов, которые должны быть назначены исключительно специалистом.

Кроме того, выздоровевшим пациентам он порекомендовал обратиться к врачу. "Если после того, как человек переболел коронавирусом, он чувствует себя удовлетворительно, но тем не менее наблюдает инверсию обоняния или его отсутствие, то это уже является поводом обратиться к лор-врачу. Там уже выявят или не выявят патологию полости носа, пазух и уже потом назначат лечение, терапию, процедуры", – пояснил Зайцев.

Это, по словам эксперта, важно, поскольку коронавирусная инфекция может повлиять на запуск хронического ринита, аллергического ринита и других заболеваний.