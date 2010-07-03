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18:34

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Отоларинголог объяснил, кто может лишиться обоняния после коронавируса

Запахи под вопросом. К кому может не вернуться обоняние после коронавируса
общество медицина

Для возвращения обоняния у переболевших коронавирусом отоларингологи порекомендовали регулярно промывать нос, принимать витамины и сосудосуживающие препараты. Разбираемся, какие еще существуют методы, помогающие возобновить деятельность рецепторов, и может ли человек, который переболел COVID-19, навсегда перестать чувствовать запахи.

Без всякого запаха

Фото: depositphotos/AndrewLozovyi

Врач-отоларинголог Абдулло Ходжаев рассказал, что для возвращения обоняния после коронавируса следует восстановить доступ воздуха к нервным окончаниям, находящимся в носу.

"Нужно использовать сосудосуживающие препараты, капли, регулярно орошать полость носа, можно самому приготовить раствор с морской солью. Обеспечить влажность воздуха в помещении", – рассказал он.

Кроме того, по мнению отоларинголога, для восстановления нужно принимать витамины группы В и поливитамины, важно правильно питаться, пить много воды.

Врач отметил необходимость употреблять витамины группы В и поливитамины для восстановления нервных клеток. Также следует правильно питаться, пить воду в достаточном количестве. Кроме того, важно исключить никотин и алкоголь, подчеркнул специалист.

Отоларинголог высшей квалификации Алексей Кошелев тоже порекомендовал обрабатывать нос солевыми растворами.

Второй момент – применение препаратов, которые называются "топические стероиды", – гормоны, задача которых – оставаться в полости носа. Они не всасываются в кровь, не вызывают привыкания и в целом годятся для круглогодичного приема. Они снимают отек и улучшают доступ к рецепторам.
Алексей Кошелев
врач-отоларинголог высшей квалификации

Однако, по словам специалиста, есть противопоказания: сухость полости носа и кровотечения, если слизистая начинает трескаться. Вместе с тем Кошелев подчеркнул, что коронавирус может токсически действовать на сами рецепторы, вызвать их деградацию и деградацию нервной ткани.

Вернуть обоняние

Фото: depositphotos/AndrewLozovyi

Коронавирус влияет на ощущение запахов, поскольку он чаще всего попадает в организм через верхние дыхательные пути. Именно там и находятся обонятельные рецепторы, которые поражает инфекция. Об этом в интервью Москве 24 рассказал врач-отоларинголог Дмитрий Суббота.

"Некоторые вирусы, как ключ к замку, подходят к обонятельному рецептору. Но это было и до коронавируса: при ОРВИ пропадает обоняние, при гриппе и других инфекций. Просто при коронавирусе обоняние пропадает чаще, более агрессивный вирус", – объяснил специалист.

Из-за этого, по словам эксперта, обоняния может не быть несколько недель. "Тут только надеяться на особенности организма. В большинстве случаев оно возвращается самостоятельно в течение двух-трех недель, но может затянуться", – сказал он.

В свою очередь, врач-отоларинголог высшей категории, кандидат медицинских наук Владимир Зайцев рассказал Москве 24, что при поражении обонятельные рецепторы сковываются и это может в дальнейшем привести к полной потере обоняния.

"Чем больше происходит зажатость обонятельных рецепторов, чем в большем отеке они находятся, тем хуже… Это может стать уже хронической проблемой. Важно снять воспаление и отек слизистой полости носа. Как только воспаление уходит, отек уходит, человек начинает дышать, обонятельные луковицы восстанавливаются", – заявил специалист.

В особой группе риска по потере обоняния навсегда, по словам эксперта, находятся люди, у которых изначально есть предрасположенность к различным хроническим заболеваниям лор-органов.

Коронавирус тут может служить триггером для их развития. У людей старшего возраста, которые переболеют коронавирусом, есть риск того, что обоняние может не вернуться, поскольку в принципе с возрастом оно, как зрение или слух, ухудшается. Сюда же относятся люди с хроническим вазомоторным ринитом, хроническим риносинуситом.
Владимир Зайцев
врач-отоларинголог

Но специалист призвал не паниковать, а лечиться. В этом, по мнению Зайцева, помогут вышеперечисленные регулярные промывания солевым раствором, прием витаминов, а также препараты на масляной или водной основе, но ни в коем случае не на спиртовой.

Вместе с тем пациенты, уже переболевшие СOVID-19, могут обратиться в специализированные клиники, где им окажут профессиональную помощь, подчеркнул он.

"Проведут противовоспалительные процедуры: орошения лекарственными препаратами, промывание полости носа и пазух, если много слизи, гнойной жидкости, проводят физиопроцедуры. Все это снимает воспалительное явление", – объяснил отоларинголог.

При этом Зайцев подчеркнул, что выбор лечения для каждого случая свой.

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Сюжет: Коронавирус COVID-19

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