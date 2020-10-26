Врачи назвали способ восстановить обоняние после коронавируса

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Врач-отоларинголог центра MedSwiss Абдулло Ходжаев рассказал, как вернуть обоняние после коронавируса.

В разговоре с РБК он сообщил, что для этого необходимо восстановить доступ воздуха к нервным окончаниям в носу. В частности, следует использовать сосудосуживающие препараты и регулярно орошать полость носа. Кроме того, важно обеспечить влажность воздуха в помещении.

Специалист также указал на необходимость употреблять витамины группы В и поливитамины для восстановления нервных клеток. По словам Ходжаева, при это нужно правильно питаться, пить воду в достаточном количестве, а также исключить никотин и алкоголь.

Отоларинголог высшей квалификации Алексей Кошелев добавил, что в качестве лечения стоит обрабатывать нос солевыми растворами. Он указал, что коронавирус может токсически действовать на сами рецепторы. В этой связи врач советовал использовать препараты для снятия отека.

Врач высшей категории, отоларинголог Владимир Зайцев ранее рассказал о случаях потери обоняния помимо коронавируса. Специалист напомнил, что аносмия является одним из признаков заражения COVID-19. Однако это бывает и у людей с простудными заболеваниями полости носа.