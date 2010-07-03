Врачи оценили предложение Малышевой есть устриц для борьбы с COVID-19

Главный звездный доктор страны Елена Малышева предложила эффективный, по ее мнению, способ борьбы с коронавирусом: телеведущая призывает во время пандемии есть устриц. Разбираемся, действительно ли морепродукт способен помочь в борьбе с COVID-19.



Премиум-лекарство

В своем Instagram телеведущая Елена Малышева призвала есть устриц для борьбы с COVID-19, поскольку в них есть необходимые полезные элементы. По словам врача, этот морепродукт является главным источником цинка, который блокирует размножение коронавируса в клетке.





Елена Малышева телеведущая Сейчас точно доказано, что коронавирусная инфекция точно так же, как грипп и многие другие инфекции, гораздо тяжелее течет у людей, у которых дефицит витамина D, дефицит цинка и дефицит селена.

Кроме устриц, в топ-3 антикоронавирусных средств от Малышевой вошли печень трески и грецкие орехи. "Конечно, существуют и другие продукты, в которых тоже есть витамин D, цинк и селен. Но в нашем списке только продукты суперчемпионы", – подытожила она.

Ранее директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов рассказал, что повысить иммунитет для зашиты от инфекций помогут занятия физкультурой.

По словам эксперта, физические упражнения влияют на иммунную систему, а малоподвижный образ жизни отрицательно сказывается на здоровье.

"Сверхнагрузка – это мощный стрессорный фактор, который превращается в дистресс и через эндокринные механизмы подавляет множество иммунологических реакций", – сказал врач.



Пора запасаться устрицами?

Должны быть доказательные научные исследования того, что тот или иной фактор влияет на течение болезни. Об этом в интервью Москве 24 заявил врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов.

"Если где-то есть результаты клинических исследований, которые показывают что потребление устриц в таком-то количестве, в такое-то время дает такие-то результаты профилактики или лечения, то я с удовольствием воспользуюсь. Мне такие научные публикации неизвестны, а если этого нет, то это просто личное мнение", – объяснил эксперт.

Вместе с тем, по словам Жемчугова, пища действительно оказывает влияние на иммунитет и помогает его усилить. "Но хочу предупредить, что больше 12 устриц за раз – это токсично, можно получить серьезные отравления", – добавил он.

В свою очередь, вирусолог, профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн также усомнился в целительной силе устриц.

"Правильное и нормальное питание влияет на иммунитет и здоровье человека, это несомненно. Но какого-то продукта для того, чтобы не заболеть коронавирусом, нет, по крайней мере, наука этого не знает", – сказал он в беседе с Москвой 24.





Анатолий Альтштейн вирусолог Никаких данных о том, что нужно потреблять цинк в повышенном количестве, чтобы бороться с коронавирусом, не существует. Это относится к фейкам. Орехи нужно есть и печень трески, о которых говорит Малышева. Если есть это умеренно, то это очень полезно для здоровья, но к иммунитету против COVID-19 это никакого прямого отношения не имеет.

Для укрепления иммунитета эксперт порекомендовал чаще бывать на свежем воздухе, заниматься спортом и правильно питаться. Также, чтобы защититься от коронавируса, Альтштейн призвал не пренебрегать мерами предосторожности.

"Даже крепкий иммунитет не повод не соблюдать меры безопасности, тем более никто из нас не знает, что у нас с иммунитетом. Это не такая простая вещь", – сказал вирусолог.

Специалист напомнил, что маска защищает не только здоровых людей. Если человек случайно заболел, то она поможет затормозить передачу вируса окружающим.

