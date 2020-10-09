Малышева рассказала, как подготовить сердце к зиме

Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович
Известная телеведущая и доктор медицинских наук Елена Малышева рассказала, как подготовить сердце к зимнему сезону и перепадам температур. Об этом сообщает News.ru.
Малышева подчеркнула, что забота о сердце особенно важна зимой, потому что повышается риск возникновения заболеваний, связанных с холодом. Телеведущая посоветовала обязательно носить варежки и перчатки. Кроме того, Малышева отметила важность прививки от гриппа.
"Низкая температура для сосудов – от плюс десяти градусов и ниже. Если вышли без перчаток, в периферических сосудах возникает спазм", – отметила она.
Малышева добавила, что чаще всего проблема касается представителей сильного пола – мужчины покрывают ладони намного реже. А важность вакцинации телеведущая объяснила тем, что прививка позволяет снизить риск инфаркта миокарда.
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