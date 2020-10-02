В Депздраве объяснили, почему детям важно делать прививку от коклюша

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Главный внештатный специалист по инфекционным заболеваниям у детей департамента здравоохранения Москвы Людмила Мазанковая рассказала Москве 24, почему важно прививать детей от коклюша.

"Чем младше ребенок, тем опаснее для него это заболевание. Это связано с анатомическими особенностями: у детей до года дыхательные пути уже и короче, чем у взрослых. Поскольку при коклюше поражаются в первую очередь дыхательные пути, то мокрота скапливается в легких очень быстро, а отходит очень тяжело", – объяснила она.

По словам врача, главная опасность заключается в том, что часто на первой стадии развития коклюш мало чем отличается от обычного ОРВИ: температура почти не поднимается, а самочувствие между приступами кашля остается удовлетворительным – это должно настораживать родителей в первую очередь.





Людмила Мазанковская главный внештатный специалист по инфекционным заболеваниям у детей Депздрава Москвы Единственная относительно надежная защита как от коклюша, так и от его наиболее тяжелых осложнений – вакцинация. Первая вакцинация против коклюша проводится в 3 месяца, в 4,5 месяца – вторая вакцинация, в 6 месяцев – третья. После полученных трех прививок проводится первая ревакцинация в возрасте 18 месяцев.

По словам специалиста, в 2019 году в региональный календарь профилактических прививок Москвы включена вторая ревакцинация против коклюша. Она проводится в возрасте 6-7 лет, когда эффект от прививки ослабевает.

Врач добавила, что вакцина не формирует пожизненный иммунитет, поэтому риск инфицирования после завершения срока действия прививки есть. "Известны случаи, когда коклюшем болели привитые дети. Но совершенно точно установлено, что у привитых детей болезнь переносится гораздо легче и никогда не приводит к летальному исходу", – пояснила собеседница Москвы 24.



По данным столичного Депздрава, риск возникновения каких-то побочных реакций в Москве составляет всего 0,0000008%. Это 8 случаев на один миллион прививок, сделанных за последние 3 года в столице. Причем речь не идет о какой-то угрозе жизни и здоровью ребенка – просто могут отмечаться аллергические реакции, которые быстро исчезают. В целом убитые коклюшные бактерии, которые содержатся в вакцине, не опасны для ребенка, они не способны вызвать реального заболевания.



Мазанковская рассказала, что прививка делается совершенно бесплатно. Для вакцинации необходимо обратиться в детскую поликлинику, к которой прикреплен ребенок. В настоящее время, по словам специалиста, охват детского населения профилактическими прививками против коклюша составляет 97%.

Ранее в Депздраве рассказали, что защитить детей от гриппа и его последствий можно единственным способом – пройти вакцинацию.

"Грипп действительно опасен для детей младшего возраста. Как правило, для детей до двух лет. Потому что до двух лет естественная иммунная защита еще формируется, иммунитет неустойчив, заболевание протекает в тяжелой форме и может привести к опасным осложнениям", – рассказала заместитель главного врача по медицинской части детской городской поликлиники № 48 департамента здравоохранения Москвы Татьяна Арехина.

Арехина подчеркнула, что дети в возрасти до шести лет особенно восприимчивы к вирусу, поскольку имеют много социальных контактов, например посещают детский сад.

По словам врача, проходить вакцинацию можно детям с шести месяцев, поскольку лекарство является безопасным. А чтобы обезопасить ребенка младше шести месяцев, необходимо привить его окружение.