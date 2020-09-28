Среди привитых от COVID-19 нет смертей или критического ухудшения состояния – Депздрав

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

Департамент здравоохранения Москвы опроверг сообщения в социальных сетях о смерти врача от вакцины от коронавируса.

"Среди привитых в рамках клинического исследования вакцины, а также в рамках гражданского оборота нет ни одной смерти или критического ухудшения состояния", – говорится на сайте ведомства.

Отмечается, что с каждым участником исследования находятся на постоянной связи врачи телемедицинского центра. В ведомстве призвали не распространять фейковую информацию.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что прививку от коронавирусной инфекции сделали уже больше трех тысяч человек. "Проблем нет ни у одного. Люди чувствуют себя хорошо", – отметил мэр, добавив, что сам прошел эту процедуру.

На прошлой неделе мэр рассказывал, что на испытания вакцины от коронавируса в столице записались более 60 тысяч человек. На тот момент прививку получили около 700 человек. По словам Собянина, на свое самочувствие после вакцинации никто не жаловался.

В Москве на базе 11 городских поликлиниках идет вакцинация медицинских работников от коронавируса. В ближайшее время власти планируют открыть еще 74 центра гражданской вакцинации.

По словам Собянина, в Москве будут постепенно наращивать объемы вакцинации против коронавируса.