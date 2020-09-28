Среди привитых от COVID-19 нет смертей или критического ухудшения состояния – Депздрав

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев
Департамент здравоохранения Москвы опроверг сообщения в социальных сетях о смерти врача от вакцины от коронавируса.
"Среди привитых в рамках клинического исследования вакцины, а также в рамках гражданского оборота нет ни одной смерти или критического ухудшения состояния", – говорится на сайте ведомства.
Отмечается, что с каждым участником исследования находятся на постоянной связи врачи телемедицинского центра. В ведомстве призвали не распространять фейковую информацию.
Ранее Сергей Собянин рассказал, что прививку от коронавирусной инфекции сделали уже больше трех тысяч человек. "Проблем нет ни у одного. Люди чувствуют себя хорошо", – отметил мэр, добавив, что сам прошел эту процедуру.
На прошлой неделе мэр рассказывал, что на испытания вакцины от коронавируса в столице записались более 60 тысяч человек. На тот момент прививку получили около 700 человек. По словам Собянина, на свое самочувствие после вакцинации никто не жаловался.
В Москве на базе 11 городских поликлиниках идет вакцинация медицинских работников от коронавируса. В ближайшее время власти планируют открыть еще 74 центра гражданской вакцинации.
По словам Собянина, в Москве будут постепенно наращивать объемы вакцинации против коронавируса.
Число заболевших ОРВИ и гриппом в Москве выросло в 3 раза за 3 недели
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: