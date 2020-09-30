Клинические исследования вакцины против COVID-19 центра "Вектор" завершены

Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев
Клинические исследования вакцины против COVID-19, разработанной центром вирусологии и биотехнологии "Вектор", завершены. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
"Клинические исследования закончились буквально сегодня на "Векторе". Клинические исследования продолжаются с вакциной института имени Чумакова", – рассказала Попова в интервью телеканалу НТВ.
Как сообщила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова, в столице начался второй этап вакцинации от коронавируса в рамках исследования. По ее словам, второй компонент прививки получили уже шесть человек. По словам Раковой, всего за 30 сентября планируется вакцинировать около 20 человек.
Ранее стало известно, что информация о получивших вакцину от COVID-19 будет размещаться в едином информационном ресурсе. Это планируют сделать для предотвращения распространения коронавируса. Кроме того, в России запустили дневник самонаблюдения для привитых от COVID-19, куда они будут заносить свои данные о состоянии здоровья.
Путин решил сделать прививку от COVID-19 перед визитом в Южную Корею
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