Клинические исследования вакцины против COVID-19 центра "Вектор" завершены

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Клинические исследования вакцины против COVID-19, разработанной центром вирусологии и биотехнологии "Вектор", завершены. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"Клинические исследования закончились буквально сегодня на "Векторе". Клинические исследования продолжаются с вакциной института имени Чумакова", – рассказала Попова в интервью телеканалу НТВ.

Как сообщила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова, в столице начался второй этап вакцинации от коронавируса в рамках исследования. По ее словам, второй компонент прививки получили уже шесть человек. По словам Раковой, всего за 30 сентября планируется вакцинировать около 20 человек.

Ранее стало известно, что информация о получивших вакцину от COVID-19 будет размещаться в едином информационном ресурсе. Это планируют сделать для предотвращения распространения коронавируса. Кроме того, в России запустили дневник самонаблюдения для привитых от COVID-19, куда они будут заносить свои данные о состоянии здоровья.

