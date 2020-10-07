Вирусологи оценили важность подсчета уровня кислорода в крови у больных COVID-19

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Академик РАН, завкафедрой микробиологии, вирусологии, иммунологии Сеченовского университета Виталий Зверев заявил, что больные коронавирусом могут следить за уровнем кислорода в крови с помощью пульсоксиметров. Об этом сообщает РБК.

Специалист отреагировал на заявление зарубежной коллеги, заведующей терапевтическим отделением израильской больницы Шамир Асаф А Рофе врача-инфекциониста Галины Гольцман. Женщина отметила, что в отдельных случаях больной может не заметить проблему до наступления осложнений.

"Сейчас легко купить пульсоксиметр, который измеряет пульс и насыщение кислородом. Когда уровень падает до критической отметки, до 93, это может говорить о том, что что-то идет не так", – заявил Зверев.

Эксперт отметил, что здоровый человек может потратить некоторое время на профилактику COVID-19. Это подразумевает прогулки на свежем воздухе, а также терапию хронических заболеваний.

По мнению главного инфекциониста ЦАО Москвы Ильи Акинфиева, при появлении симптомов ОРВИ гражданам требуется не пульсоксиметр, а помощь врача.

"Здоровому человеку пульсоксиметр не нужен, он необходим только людям с пневмонией. Любая симптоматика ОРВИ требует обращения за медицинской помощью", – заявил специалист.

Акинфиев выразил уверенность, что необходимость прибора должен оценивать врач. В противном случае может возникнуть ситуация с нехваткой приборов или проблема искусственного завышения цен.

Галина Гольцман ранее рекомендовала при появлении первых симптомов ОРВИ – кашля, высокой температуры, потери обоняния – как можно скорее сдавать тест на коронавирус.

