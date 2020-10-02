В НИИ имени Склифосовского спасли пациента со 100% поражением легких

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В Научно-исследовательский институте скорой помощи имени Склифосовского полностью вылечили пациента, поступившего со 100% поражением легких. Об этом сообщил директор НИИ Сергей Петриков на своей странице в Facebook.

"67 суток в стационаре, из них более полутора месяцев на неинвазивной ИВЛ, высокопоточном кислороде и в прон-позиции", – рассказал Петриков.

Директор института выразил благодарность всей команде врачей, которая занималась лечением пациента.

"Несколько раз в этой борьбе мы думали, что проиграем, но нет, смерть отступила и все пошло по хорошему пути", – заявил Петриков.

Ранее 98-летнюю пациентку с критическим поражением легких вылечили в Одинцове. Сообщалось, что женщина долгое время провела на кислородной поддержке.