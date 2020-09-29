98-летнюю пациентку с критическим поражением легких вылечили в Одинцове

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
В Одинцове врачи смогли вылечить 98-летнюю пациентку с двусторонней вирусной пневмонией и критическим поражением легких. Об этом пишет пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
Известно, что пожилая пациентка проходила лечение в клиническом центре восстановительной медицины и реабилитации. Она поступила в медучреждение с подозрением на коронавирусную инфекцию и двустороннюю вирусную пневмонию.
"В результате проведенной диагностики у пациентки выявили критическую степень поражения легких – 55 процентов", – сообщили в пресс-службе.
Как отметил главврач Одинцовской больницы Андрей Фадеев, женщина долгое время находилась на кислородной поддержке. У пациентки также были выявлены сопутствующие заболевания.
"Благодаря слаженной работе мультидисциплинарной команды врачей <...> удалось не только остановить процесс развития вирусной пневмонии, но и компенсировать все сопутствующие заболевания", – заявил Фадеев.
Сейчас пациентка уже выписана из больницы. При этом женщина продолжает находиться под наблюдением врачей на дому.
Ранее в Москве от коронавируса вылечились еще 942 пациента. Таким образом, всего в столице от COVID-19 выздоровели 246 074 человека.
Еще 942 пациента вылечились от COVID-19 в столице
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