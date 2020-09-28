Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Еще 942 пациента вылечились от коронавируса в Москве, сообщила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели еще 942 пациента", – рассказала Ракова.

Она отметила, что всего от COVID-19 выздоровели 246 074 человека. Перед выпиской для подтверждения отсутствия заболевания врачи проводят специальные исследования. Пациентам, которым необходимо оставаться под наблюдением, выписывают соответствующие рекомендации.

Вылечившиеся от коронавируса москвичи могут стать донорами плазмы крови. Она используется в курсе лечения от COVID-19. Донорами могут стать лица в возрасте от 18 до 55 лет, которые переболели коронавирусом.

Желающие сдать кровь не должны иметь хронических заболеваний, а также положительных анализов на ВИЧ, гепатиты B и С. Кроме того, выздоровевшие от COVID-19 могут стать социальными волонтерами и помогать тем, кто лечится от коронавируса на дому.

По всем вопросам, связанным с донорством или волонтерством, москвичи могут обратиться по номеру телефона +7 (495) 870-45-16. Горячая линия работает ежедневно с 9:00 до 19:00.

Ранее стало известно, что за минувшие сутки в Москве от коронавируса скончались 16 пациентов. У всех был подтвержден диагноз "пневмония". В столичном Оперштабе напомнили о необходимости оставаться дома и вызове врача в случае наличия симптомов ОРВИ.

27 сентября сообщили о 2 016 новых случаях коронавируса в Москве. Кроме того, в Оперштабе рассказали о росте случаев госпитализации в связи с COVID-19. Всего в России за последние сутки выявили 7 867 новых случаев коронавируса.