Оперштаб Москвы сообщил о новых случаях коронавируса

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
В столице подтвердили 2 016 новых случаев коронавирусной инфекции. Об этом сообщает Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.
"Число госпитализаций тоже растет, за сутки в больницы поступил 721 человек. За день было проведено более 70 тысяч тестирований на коронавирусную инфекцию", – сообщили в Оперштабе.
По данным специалистов из штаба, темп прироста новых случаев за сутки составил 0,7%. При этом отмечается, что на сегодняшний день в столице цифры в 3,3 раза ниже, чем были на пике пандемии
Среди выявленных новых заболевших коронавирусной инфекцией около 42,9% пациентов – люди в возрасте от 18 до 45 лет. Количество инфицированных в возрасте от 46 до 65 лет составляет 26,6%.
Около 12,6% всех заболевших – люди в возрасте от 66 до 79 лет, около 5,5% из них старше 80 лет. Еще 12,4% из числа заболевших – дети. Все пациенты и близко контактировавшие с ними лица уже находятся под наблюдением врачей.
Ранее Сергей Собянин сообщил, что в Москве вводятся меры для ограничения роста заболевших COVID-19. С понедельника, 28 сентября, москвичей старше 65 лет и граждан с хроническими заболеваниями мэр попросил не выходить из дома без особой необходимости. Работающим гражданам старшего возраста Собянин посоветовал перейти на дистанционную работу или взять отпуск.
Собянин также напомнил о необходимости строго соблюдать меры санитарно-эпидемиологической безопасности на рабочих местах: проводить дезинфекцию, использовать средства индивидуальной защиты, соблюдать социальную дистанцию, измерять температуру работников и проводить тестирование на COVID-19.
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